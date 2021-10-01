Татарстан близок к ужесточению антикоронавирусных мер

Фото: Максим Платонов (архивное фто)

«Все расслабились, все утомились и все нарушают антиковидные меры»

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Татарстане становится очень напряженной и вызывает все большее беспокойство. Рост числа заболевших фиксируется в течение последних четырех недель, констатировала на пресс-конференции руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Она подтвердила намерение ввести новые ограничения в связи с распространением коронавируса, как это делается сейчас в других регионах Приволжского федерального округа.

— Такие намерения есть, мы их обсуждаем. Я думаю, что на следующей неделе мы будем более предметно это обсуждать. Нам еще нужен анализ информации за эту полную неделю, чтобы посмотреть, какие группы чаще всего болеют, — подчеркнула она.

«Сомнительные», по словам Патяшиной, мероприятия, которые не требуют первоочередного проведения, на сегодня откладываются и переносятся. Подобные меры уже ввели в Набережных Челнах и Альметьевске.



Также глава татарстанского Роспотребнадзора не исключила введения в крупных залах системы QR-кодов с информацией о вакцинации посетителей против коронавируса и перенесении ими заболевания. Подобная практика будет использоваться уже на матче Россия — Словакия, который должен пройти в Казани 8 октября в рамках квалификации чемпионата мира по футболу — 2022.

Также глава татарстанского Роспотребнадзора не исключила введения в крупных залах системы QR-кодов с информацией о вакцинации посетителей против коронавируса и перенесении ими заболевания. Фото: Максим Платонов

Говоря об антиковидных мерах в организациях, Патяшина заявила, что число нарушений за год увеличилось более чем в два раза.

— Мы с вами антиковидные меры соблюдаем уже больше года. Если сравнить сентябрь 2020 года и сентябрь 2021 года, количество нарушений в этой части увеличилось в два с половиной раза. Это и есть, наверное, такой итог, когда мы говорим, что все расслабились, все утомились и все нарушают антиковидные меры. И эта расслабленность настораживает, потому что она идет на фоне очень низкого охвата вакцинацией против COVID-19, — выразила обеспокоенность Патяшина.

«Эпидситуация сейчас действительно довольно серьезная»

То, что ситуация с коронавирусом в Татарстане напряженная, подтвердил и замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Эпидситуация сейчас действительно довольно серьезная. Система здравоохранения работает с чрезвычайно высокими нагрузками. Работа не останавливается ни на секунду. Медицинские работники делают все, что в их силах, и на пределе своих возможностей. В общем-то, вопросы, возникающие перед нами, мы решаем, — сказал он.

Еще один вопрос, который волнует Минздрав, — недостаточные темпы повторной вакцинации. На сегодняшний день повторную прививку сделали всего 14 250 человек.

— Пожалуйста, если вы один раз привились в январе-феврале — необходимо озаботиться вопросом следующей итерации, — призвал Жаворонков. — Вы на своем опыте убедились, что вакцина не приносит серьезных осложнений, и, пожалуйста, не забывайте пройти повторную вакцинацию. 14 250 [привитых] — этого явно не достаточно. Люди болеют, и болеют по второму кругу.

То, что ситуация с коронавирусом в Татарстане напряженная, подтвердил Владимир Жаворонков. Фото: Максим Платонов

При этом пациентов стало сложнее лечить, отметил замминистра.

— Вместе с тем очень серьезно совершенствуется лечение пациентов. Наши, уж извините за это слово, бойцы в «красной» зоне — уже спецназ своеобразный, который знает, что делать.

«Привыкнуть жить с ковидом — это не означает ослабить бдительность»

Отдельно Жаворонков обратил внимание на расслабленность населения:

— Мы привыкли жить с ковидом, но мы привыкли жить с ковидом в неправильном ракурсе. Привыкнуть жить с ковидом — это не означает ослабить бдительность. Привыкнуть жить с ковидом — это ввести новые привычки. Та же самая социальная дистанция, ношение масок, — отметил он.

И в этой связи замминистра отчитал журналистов за отсутствие масок на пресс-конференции. Отметим, что сам Жаворонков на каждом таком мероприятии носит маску и не снимает ее.

— Я вот смотрю, уважаемые коллеги, на вас — часть сидит без масок. А почему, можно узнать? Что вас побуждает сидеть без масок сегодня здесь? Можно я вам вопрос задам? — обратился Жаворонков к одному из журналистов. — А, в куртке забыли, хорошо. А вы, если не секрет? — повернулся замминистра к другому представителю СМИ. — Тоже забыли? Ну ладно, хорошо. То есть вы понимаете, что вы делаете, да? Вроде сидим, разговариваем на серьезную тему, а вот такая история у нас получается, к сожалению, — возмутился Жаворонков.

Система здравоохранения работает с чрезвычайно высокими нагрузками. Фото: Илья Репин

«Мы ожидаем новых штаммов вируса гриппа»

Обеспокоенность вызывает и рост числа случаев ОРВИ. За неделю было выявлено 27 тыс. случаев острых вирусных респираторных инфекций, рост составил 16% по сравнению с предыдущей неделей.

Пока среди заболевших ОРВИ в Татарстане не выделяют вирус гриппа, но уже около 20 случаев есть в других регионах России. Марина Патяшина не исключила, что грипп появится и в республике.

— В этом году есть особенность эпидсезона по гриппу: мы ожидаем новых штаммов вируса гриппа, с которыми мы не сталкивались очень давно. Есть серьезная уверенность в части того, что если, вы помните, у нас в прошлом году не было больных гриппом, то в этом году с большой вероятностью такие пациенты появятся. И нужно понимать, что в сочетании с COVID-19 вирус гриппа представляет для человека крайне агрессивный вариант, — отметила Патяшина.

Студентов на дистант отправлять не будут

Еще один вопрос касался перевода студентов на дистанционное обучение. Марина Патяшина не считает, что это нужно делать.

— Вы знаете, что антиковидные меры, по которым Владимир Владимирович сделал замечание — не соблюдаются и вами, должны соблюдаться студентами, — ответила она журналисту. — Студенты учатся у нас в масках, в отличие от школьников.

За сентябрь коронавирусом заболели 16 студентов, 11 школьников и 19 педагогов. Фото: vesti.ru

Если же студент все же заболевает, сказала глава Роспотребнадзора, то ведется наблюдение за остальными в его группе и они вовремя изолируются.

Всего коронавирусом заболели 16 студентов, 11 школьников и 19 педагогов за сентябрь. 34 случая уже «закрыты», после них не последовало дальнейшего распространения инфекции.

Дарья Пинегина