Магдеев отменил все массовые мероприятия в Челнах

В Набережных Челнах отменили проведение массовых мероприятий в связи с напряженной обстановкой с коронавирусом, такое решение принято мэром города Наилем Магдеевым по итогам совещания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19.



Проведение массовых мероприятий было решено оставить лишь на уровне трудовых коллективов. Это касается предстоящих праздников — Дня учителя и Международного дня пожилых людей. Все массовые городские мероприятия отменяются.

В Челнах проведут работу по напоминанию о соблюдении всех необходимых мер в общественном транспорте и помещениях, сообщается на официальном сайте города.

Фото: nabchelny.ru

Сегодня Магдеев отчитал за плохие темпы вакцинации главного санитарного врача Ильгизяра Бариева. Тот выступил против проведения массовых мероприятий и праздников.

Маргарита Головатенко