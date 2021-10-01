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Осенняя призывная кампания — 2021: «Беглецов из частей нет. Созданы великолепнейшие условия службы!»

14:15, 01.10.2021 5
Осенняя призывная кампания — 2021: «Беглецов из частей нет. Созданы великолепнейшие условия службы!»
Фото: realnoevremya.ru

По всей России началась осенняя призывная кампания 2021 года, по результатам которой 3 тысячи татарстанцев отправятся служить родине. Для недопущения проникновения коронавируса в воинские части призывников будут тестировать дважды, «положительных» отправят лечиться домой. О том, будет ли ждать армия вылеченных от COVID-19, в какие престижные роты попали жители Татарстана, какова сегодня величина довольствия военнослужащего, — в материале «Реального времени».

Куда направят 3 тысячи татарстанских призывников защищать родину

В эту осеннюю кампанию, которая пройдет в октябре-декабре, согласно указу президента РФ Владимира Путина должны призвать более 127 тысяч россиян, из них 3 тысячи татарстанцев. На этот раз защищать родину отправят родившихся в 1994—2003 годах, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва, сроком на 1 год. По словам военного комиссара РТ Сергея Погодина, большую часть татарстанских призывников направят в сухопутные войска (37%). Еще 14% — отправятся в Нацгвардию, по 11% — в ВМФ, ВКС и ВДВ. Еще 40 человек будут проходить альтернативную гражданскую службу, она длится дольше — 21 месяц.

— Особое внимание будет направлено на команды Центрального военного округа, куда относится и Татарстан, — туда отправят служить самых подготовленных призывников с высокими показателями психической устойчивости, — отметил Погодин.

Также военком должен обеспечить полноту и адресность подготовки к службе граждан, обученных по военно-учетным специальностям. По таким специальностям Татарстан планирует направить более 400 призывников, из них 98% — имеющих водительские специальности, полученные либо в ДОСААФ, либо в системе СПО. 1 000 призывников направят в 51 подшефную воинскую часть согласно заключенным договорам с властями РТ. Некоторые отправятся в Президентский полк для службы в Кремле. 10 татарстанцев, занимавшихся какими-либо научными разработками, отправятся служить в научные или научно-производственные роты Минобороны РФ.

Фото: Олег Тихонов

— Это штатные подразделения Вооруженных сил, созданные для выполнения конкретных прикладных задач. Задача этих военнослужащих — проведение актуальных военно-научных исследований и разработок. Всего у нас в России существует 17 научных рот и четыре научно-производственные, — объяснил Погодин.

«Положительных» отправят лечиться домой — вероятно, до следующего призыва

Несмотря на то, что военком в самом начале речи заметил, что каких-то особенностей призыва нет, это оказалось не совсем так. По-прежнему, вот уже второй год подряд, комиссариаты вынуждены обеспечивать противоэпидемиологические меры и не допускать распространения коронавируса в воинских частях России. В рамках подготовительной работы было установлено множество медпостов, барьерный контроль с бесконтактной обработкой рук, который также должен не допускать в призывные пункты, военные комиссариаты и сборный пункт РТ призывников с температурой выше 37 градусов.

Для пресечения всплеска заражения среди призывников пришлось кампании последних двух лет организовывать с разделением потоков движения молодых людей, раздельным приемом пищи, соблюдением необходимой дистанции и масочного режима. В 39 военкоматах Татарстана созданы внештатные дезинфекционные команды из трех человек для проведения постоянной дезинфекции в помещениях — сотрудники экипированы респираторами и защитными очками.

Соответственно, и прибытие призывников на сборный пункт организуют специальными машинами, прошедшими дезинфекционную обработку. Первые отправки призывников начнутся после 15 октября.

— Призывники, прибывающие на сборный пункт, заблаговременно будут проходить тестирование методом ПЦР (имеется в виду, что тестировать призывников будут еще в районных призывных пунктах, — прим. ред.). По прибытии на сборный пункт призывники будут повторно тестироваться с помощью тест-систем Министерства обороны РФ. Призывники будут направляться в части для прохождения военной службы только при отрицательных результатах тест-системы на коронавирус, — перечислил меры противодействия пандемии в призывную кампанию военком РТ Сергей Погодин.

Всех призывников на сборном пункте снабдят масками, которые будут менять каждые 2—3 часа. Перевозить в воинские части молодых людей будут в отдельных пассажирских вагонах поездов, прошедших дезинфекционную обработку.

Фото: Илья Репин

Призывников с положительными тестами на коронавирус отправят обратно в районы, где они пройдут лечение, заявил Погодин. В теории, если призывник успеет вылечиться и будет готов нести службу по состоянию здоровья, его могут успеть призвать в эту же кампанию. Но, как правило, отметил военный комиссар РТ, таких уже не трогают, они остаются ждать следующего призыва.

— Мы уже имеем громадный опыт в этом вопросе, три раза уже отработали. Тяжело было в первый раз, когда мы только начинали [в весеннюю кампанию 2020 года с началом пандемии]. Все уже отработано. Все помещения уже подготовлены для профилактики. Здесь уже налажена четкая система, — резюмировал Сергей Погодин.

Омбудсмен с родителями призывников проинспектирует воинские части

Отдельно «вместе с молодым пополнением» в воинские части отправят для изучения условий прохождения воинской службы родителей и омбудсмена Татарстана Сарию Сабурскую. Список частей утвержден, это Центральный, Западный, Южный военные округа. Всего отправят пять воинских команд — соответственно для посещения пяти воинских частей.

Всем призывникам согласно проекту «Позвони маме» на время передвижения к месту службы на телефоны перечислят по 200 рублей. Довольствие же всем российским призывникам с 1 октября вырастет на 4%. До сих пор оно составляло 2 тыс. рублей в месяц на каждого (3 тысячи — ротным). Деньги будут переводить на персональные банковские карточки. Банкоматы, уверяют в военкомате РТ, установлены сегодня в каждой части — на карточки деньги могут перечислять и родители призывников.

Фото: Олег Тихонов

«Уклонистов, беглецов из воинских частей тоже нет»

Одновременно активную работу начал и военный прокурор РТ Сергей Баженов, который, по его словам, теперь отвечает не только за дела о взяточничестве и злоупотреблении с отсрочками, но и за обеспечение противокоронавирусных мер (это для военной прокуратуры Казанского гарнизона сегодня даже «первостепенная задача»). Для борьбы со взяточничеством же был создан консультационно-правовой пункт по разрешению вопросов и обращений, поступающих от призывников и родителей.

К слову, в РТ в прошедшую полгода назад весеннюю призывную кампанию уклонились от службы всего 60 человек, уголовные дела завели на 18 из них, к ответственности привлекли троих. По словам Сергея Баженова, каких-то серьезных обращений о проблемах из воинских частей, где уже служат татарстанские призывники, в его прокуратуру не поступало. А Сергей Погодин категорично заявил:

— Я могу добавить, что уклонистов, беглецов из воинских частей тоже нет. Мы это отслеживаем. Проблема была вся искоренена! Созданы великолепнейшие условия службы! Питание, размещение…

Сергей Афанасьев
ПромышленностьОПКОбщество Татарстан Погодин Сергей Николаевич

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 01 окт
    Прям как заманчиво звучит!
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    Анонимно 01 окт
    Вперед, защищать родину
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  • Анонимно 01 окт
    Заметила перемены в настроении молодежи в последнее время. Все чаще сталкиваюсь с молодыми людьми, которые больше настроены служить, чем откосить
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  • Анонимно 01 окт
    постреляем.
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    Анонимно 01 окт
    С новыми законами особо не постреляешь
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