Руслан Шагалеев вновь стал мэром Иннополиса

Руслан Шагалеев вновь стал мэром Иннополиса. Впервые выборы градоначальника проводились в новом формате: кандидатура на эту должность избиралась депутатами Совета.

Все семь депутатов проголосовали за Шагалеева единогласно. С сегодняшнего дня он официально вступает в должность мэра города, сообщает пресс-служба Иннополиса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

24 сентября он досрочно сложил с себя полномочия мэра Иннополиса в соответствии с положениями, предусмотренными законом об общих принципах местного самоуправления в РФ. Дело в том, что количество жителей, обладающих избирательным правом в Иннополисе, превысило 300 человек. В соответствии с законом город формирует представительный орган — Совет муниципального образования «город Иннополис».

Татьяна Леухина