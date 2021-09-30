Очевидцы рассказали подробности ДТП с участием КАМАЗа и Audi на паромной переправе Верхний Услон — Аракчино

Фото: прокуратура РТ

Очевидцы рассказали «Реальному времени» подробности столкновения самосвала КАМАЗ и автомобиля Audi, в результате которого обе машины упали в воду. По их словам, грузовик ехал по улице Чехова, ориентируясь в пути на навигатор. В какой-то момент он не свернул в нужном месте и поехал прямо.

Как сообщили в МВД по Татарстану, по предварительным данным, в движении у КАМАЗа отказали тормоза, из-за чего он не смог предотвратить столкновение с легковушкой, которая ожидала парома. По словам очевидцев, на скорости он снес ограждение на переправе. Грузовик перевозил песок.

По данным МВД, водитель КАМАЗа смог выбраться из кабины. Audi полностью ушел под воду, машина находится под грузовиком. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и количество пострадавших в ДТП.

Фото: прокуратура РТ

ДТП случилось 30 сентября в 14.05 на дебаркадере паромной переправы Верхний Услон — Аракчино. На место происшествия выезжал прокурор Верхнеуслонского района РТ Василий Егоров. Обстоятельства случившегося выясняются.



Татьяна Демина