Полковник-бизнесмен: за что судят экс-начальника казанского отдела «Дальний»

Отставнику МВД Татарстана инкриминируют 22 миллиона рублей в качестве взяток и незаконной прибыли

Фото: "Реальное время"

За 22 млн 659 тысяч рублей в Казани судят полковника полиции в отставке Алексея Ершова. Такова общая сумма взяток и прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, в которой обвиняют офицера, что еще год назад командовал отделом полиции «Сафиуллина» в Приволжском районе. По версии СК, ФСБ и прокуратуры, коррупционная карьера офицера началась еще в 2005-м году в отделе полиции «Дальний» и продолжалась до возбуждения уголовного дела. Позиция обвинения о полицейских банкетах за чужой счет, открытии самовольных автостоянок и взятках елками и бумагой — в репортаже «Реального времени».

Дважды начальник «Дальнего» предстал перед судом



Полтора часа накануне понадобилось гособвинителю, чтобы озвучить 15-летнюю фабулу серьезных обвинений в адрес бывшего начальника двух отделов полиции Казани Алексея Ершова и его бывшего заместителя Ильназа Ситдикова. Первый уже 11 месяцев находится под стражей — в зал Приволжского райсуда Казани его доставляет полицейский конвой. Второй — под домашним арестом, и на заседание явился в сопровождении сотрудника ФСИН.

Полковнику в отставке вменяют получение четырех взяток в особо крупном и крупном размере, превышение должностных полномочий и незаконное участие в бизнесе, а майору — посредничество в двух эпизодах взяточничества.

Их действия обернулись дискредитацией деятельности полиции, подрывов авторитета органов внутренних дел и государства в целом, а также нарушением прав и законных интересов граждан и общества, — сообщила суду старший помощник прокурора Приволжского района Гузель Ишмуратова.

С ее слов, преступления начались с мая 2005-го — тогда Ершов был старшим опером угрозыска в отделе милиции «Дальний» в Казани и продолжались позднее на более высоких должностях — начальника отделения угрозыска, начальника криминальной милиции ОМ «Дальний». В 2007-м ныне обвиняемый был назначен командовать «Дальним», однако через два года смещен на должность зама в том же отделе. В 2010-м назначен главным в отделе милиции «Ямашевский», благодаря чему смог избежать последствий пыточного скандала в «Дальнем» в 2012-м. В 2016-м вернулся в тот же отдел Приволжского района, переименованный по названию улицы в «Сафиуллина».

8 октября 2020-го сотрудники СК и ФСБ задержали замначальника ОП «Сафиуллина» Ильназа Ситдикова. 9 октября пришли за начальником, но Ершов скрылся и после выходных на работу уже не вышел. Поймали его через три недели — после встречи с семьей в арендованном доме под Казанью.

В чем обвиняют Ершова и Ситдикова

Эпизод 1. Взятки за «крышевание» и подбор автостоянок на 19 млн 520 тысяч рублей в 2005-2015 годах.

По версии силовиков, на подконтрольной ОМ «Дальний» территории бизнесмен Александр Желовицкий (ныне — учредитель ЧОО «Одиссей-Казань» и ООО «АВК») в 2005-м организовал 8 автостоянок, не оформляя их надлежащим образом, а полицейский Ершов заведомо зная о нарушениях в работе этих точек выдвинул требование — платить ежемесячно по 5 тысяч рублей за каждую стоянку и работать без проверок. Желовицкий согласился и до 2009-го года передавал ему раз в месяц по 40 тысяч.

В 2009-м дела пошли в гору, и крышуемый предприниматель открыл еще 4 стоянки — в том числе на улице Чехова и улице Чуйкова, правда, вновь официально оформлять все документы не стал. А Ершов потребовал увеличения ежемесячной мзды «за покровительство» — до 10 тысяч рублей с каждой из 12 стоянок, но сначала запросил авансом за год вперед 1,4 млн рублей и получил эту сумму в мае 2009-го, считают в СК и прокуратуре.

В мае-октябре 2010-го довольствовался взятками в 120 тысяч в месяц, но аппетит рос. В ноябре Ершов, по данным следствия, сам нашел и показал Желовицкому участок под новую стоянку — между домами 62 и 64 по Чистопольской, и выдвинул требование — увеличить «взносы» до 180 тысяч. В апреле 2011-го и эта сумма перестала устраивать и за освоение нового участка по Чистопольской, 39 с бизнесмена запросили еще 60 тысяч и вплоть до апреля 2015-го тот выплачивал «благодетелю» в погонах по 300 тысяч рублей в месяц.

Часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия (бездействие) предусматривает чревата посадкой н срок от 8 до 15 лет колонии со штрафом в 70-кратном размере взятки. В данном случае этот штраф может составить запредельные 1,3 миллиарда рублей.

Эпизод 2. Подпольные стоянки начальника полиции

Как считают силовики, в мае 2015-го офицеру стало мало круглых сумм, и он потребовал от Желовицкого передать ему территорию пяти стоянок. Владелец ЧОПа «Одиссей-Казань» согласился отдать две на Чистопольской и одну на Чехова. Данные действия в СК и прокуратуре оценили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), максимальное наказание за это преступление — 4 года лишения свободы.

Эпизод 3. Прибыль от подпольных стоянок начальника полиции — 2 млн 520 тысч рублей в 2015-2020 годах

Согласно версии обвинения, в мае 2015-го начальник ОП «Ямашевский» Алексей Ершов встретился со знакомым бизнесменом Олегом Трубой и предложил ему, как доверенному лицу взяться за организацию своих автостоянок на отжатых у Желовицкого участках — приискать юрлицо, обеспечить охрану авто и сбор средств со владельцев. С условием передачи прибыли самому Ершову.

«Труба ответил согласием и поставил туда сотрудников ООО «ЧОП «Центр», сообщила гособвинитель Ишмуратова, отметив, что обвиняемый в свою очередь, «обязался оказывать покровительство деятельности данных стоянок», решая вопросы с правоохранительными и надзорными органами. С января 2018-го деятельность на придомовых «паркингах» велась уже через ООО «ЧОО «Центр-116", учредителями которого стали Рахиля Гарипова, Михаил Шарафутдинов и Александр Владимирович Ершов. Напомним, ранее источники «Реального времени» сообщали — по требованию полковника, в состав учредителей фирмы вошли его родственник и супруга экс-начальника отдела полиции «Савиново».

Ежемесячная прибыль трех стоянок, по версии силовиков, составляла 40 тысяч рублей, и эти дивиденды получал сам бизнесмен в погонах. В последний раз, в августе 2020-го. Всего заработал 2,5 млн и обвинение по статье 289 УК РФ (учреждение должностным лицом коммерческой организации, либо участие в управлении такой организации лично или через доверенное лицо, вопреки установленному законом запрету). Максимальное наказание по этому эпизоду — 2 года лишения свободы.

Эпизод 4. Полицейские банкеты за взятки на 188,4 тысяч рублей в 2016-2020 годах

Силовики считают, что директор и владелец ООО «Мир торговли» Галина Вашкарина изначально сама предложила начальнику отдела полиции «Сафиуллина» Ершову плату за покровительство — отсутствие проверок и реакции на факты нарушения в торговых точках. Ершов согласился и вплоть до возбуждения данного уголовного дела проверок со стороны отдела на объектах Вашкариной не было.

Ежемесячный счет бизнеследи не выставлялся, ее просили о разовой «спонсорской» помощи для проведения неформальных встреч отдела полиции. Так в ноябре 2018-го, по версии силовиков, по требованию Ершова директор «Мира торговли» передала через его подчиненного продукты питания на 40 тысяч рублей, которые были доставлены в ресторан «Шашлычный двор» на улице Пушкина и «использованы» при организации праздничного вечера для сотрудников отдела полиции «Сафиуллина». В обмен спонсорше обещали полицейское покровительство еще и на семейных бизнес-площадях, сданными в аренду третьим лицам.

Накануне Дня милиции в 2019-м история повторилась — только на сей раз был оплачен полицейский банкет в ресторане «Хан Сарай» на 108 тысяч 440 рублей. Причем гуляли силовики экс-«Дальнего» 8 ноября, а 9-го их счет закрыли за счет ООО «Мир торговли».

Ну а 8 марта 2020-го продукты на 40 тысяч рублей из той же фирмы были доставлены в казанский банкетный зал «Милорд» и «использованы при организации праздничного мероприятия с участием коллектива отдела полиции».

Эпизод квалифицирован по п «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий), санкция — от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в 60-кратном размере взятки.

Эпизод 5. Плата за покровительство деньгами, бумагой и елками — всего на 171 тысячу рублей в 2019—2020 годах

По версии следствия, в 2019 году Ершов решил возобновить поборы с двух стоянок Желовицкого, но подключил посредника — своего зама Ильназа Ситдикова. Знал, что с надлежащим оформлением парковок на пустырях у бизнесмена остались проблемы и попросил майора озвучить условия, а в случае отказа — пригрозить проверками. Улышав сумму "90 тысяч в месяц», Желовицкий заявил не потянет, предложил скинуть коррупционный тариф до 15 тысяч.

Поначалу средства передавались наличными через Ситдикова Ершову, потом подключили безнал и счета знакомых, которые ничего не знали о происходящем — просто обналичивали и отдавали деньги Ситдикову. В 2020-м за счет бизнесмена заполучили четыре коробки бумаги формата А-4 для опорного пункта в Столбищах, отремонтировали служебную «Ниву» на 12 тысяч рублей и смогли подарить пять елей зампрокурора района и тот посадил их на своем участке, правда, перед этим вернул дарителям стоимость зеленых красавиц.

Данный эпизод? как и предыдущий? квалифицирован по п «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий) — это обвинение предъявлено Ершову, а вот Ситдикову вменяют посредничество данной взятке по п.б, ч.3 ст.291.1 УК РФ.

Эпизод 6. «Крышевание» стоянки на Габишева — 260 тысяч рублей в 2019-2020 годах

Посредником по этому эпизоду силовики считают зама Ершова по отделу и взяткам. По указке шефа Ситдиков в августе 2019-го выдвинул бизнесмену Салихову требование о плате за спокойную работу недооформленной автостоянки — 20 тысяч в месяц и получил согласие. Деньги передавались прямо у нового здания отдела полиции «Сафиуллина», причем, если поначалу их забирал и относил начальнику Ситдиков, то позже Ершов стал получать их лично и лишь однажды доверил это одному из подчиненных. Крайняя передача состоялась за пару недель до возбуждения уголовного дела против двух офицеров. Их действия в СК оценили также как и в предыдущем эпизоде.

«Зам по взяткам» покаялся, Ершов взял паузу

«С изложенным согласен. Полностью признаю вину», — заявил после выступления гособвинителя майор в отставке Ильназ Ситдиков.

Ответ Алексея Ершова на вопросы судьи был туманней: «Я дам ответ в ходе допроса». Свое отношение к обвинению полковник отказался обозначить и после предъявления финального обвинения во 2-м отделе Следкома по РТ. Источники «Реального времени» полагают, что подсудимый намерен признать часть обвинений — например, незаконное участие в предпринимательстве, срок давности по которому истекает в 2020 году.

Заметим ранее бывший полицейский начальник отрицал все претензии в свой адрес.

Сейчас Ершов воздерживается от комментариев. А после задержания на камеру возмущался «беспределом» коллег и заявлял, что «система МВД от него отказалась».