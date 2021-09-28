На Качаловский фестиваль в Казань приедут звезды «Мастерской Петра Фоменко»

Звезды российской сцены представят четыре спектакля по классическим пьесам — октябрь в театре им. Качалова будет насыщенным

Фото: teatrkachalov.ru (сцена из спектакля «Семейное счастие»)

Со 2 по 22 октября в Казани пройдет II Качаловский фестиваль, посвященный 230-летию театра. Участниками станут ведущие театры страны со спектаклями признанных мастеров российского театрального искусства по произведениям русской классической литературы. Сами качаловцы покажут в завершение фестиваля самую свежую свою работу, премьера которой состоялась в конце прошлого сезона. Каких звезд привезет «Мастерская Петра Фоменко», кто сможет попасть на офф-программу фестиваля и что за новинки представит Качаловский театр до конца года — в репортаже «Реального времени».

«Семейное счастие» со звездами

27 сентября программа Качаловского фестиваля была презентована на брифинге. По словам заместителя министра культура Татарстана Дамира Натфуллина, это станет «одним из самых значимых театральных событий года в республике:

— Хочется пригласить всех жителей Казани и гостей столицы на этот театральный праздник. Кроме того, посещение мероприятий фестиваля возможно и в рамках Пушкинской карты, так что молодые казанцы будут активными участниками.

Фестиваль откроется 2 и 3 октября сценической композицией по одноименной повести Льва Толстого «Семейное счастие» театра «Мастерская Петра Фоменко». Ее поставил сам основатель театра. По словам художественного руководителя — директора Казанского академического русского БДТ им. Качалова Александра Славутского, театр, который и год назад был в столице Татарстана на «Золотой маске» в Казани, вновь живо откликнулся на приглашение. Отложив подготовку к очередной своей премьере, московский коллектив приехал почти в полном составе. Среди исполнителей «Семейного счастия» — Ксения Кутепова, Кирилл Пирогов, Галина Тюнина и многие другие.

Александр Славутский: «У нас сложился определенный репертуар, мы делаем классическую драматургию так, как сегодня ее представляем». Фото: Дмитрий Резнов

«Пушкинская карта» как лакмус

На «Пушкинской карте» остановился и Александр Славутский. Он повторил ранее высказанное замечание министра культуры РТ Ирады Аюповой, подчеркивая его важность: «Это маркер, основной показатель интереса зрителя к театру»:

— Действительно, у нас сложился определенный репертуар, мы делаем классическую драматургию так, как сегодня ее представляем. Самый высший показатель нашей востребованности — это зритель от 14 до 22 лет, это зритель, который будет ходить в театр завтра и послезавтра. Если к нам идет молодежь, получив от правительства по три тысячи на «Пушкинскую карту», это очень важно. Кстати, уже сегодня по ней мы продали порядка трех тысяч билетов, я изумился, поскольку даже не предполагал такие цифры. Причем показательно, что идет юный зритель не на сказку или «Тома Сойера», ему интересна, например, «Пиковая дама» и другая классика. Это те деньги, с помощью которых мы можем поддерживать экономику нашего театра. Мы не почиваем на лаврах, это дает нам определенные силы, чтобы идти вперед.

Мастер — на казанской сцене

12 и 13 октября московский театр «Студия театрального искусства» представит премьеру — нелогическое течение мыслей «Старуха» Даниила Хармса в постановке Сергея Женовача. Это самая свежая работа ученика Петра Фоменко, недавно «Старуху» представили на сцене «Театра Европы» Льва Додина в Санкт-Петербурге. Жители северной столицы устроили московским гостям аншлаг — зал был полон.

Сцена из спектакля «Старуха» «Студии театрального искусства». Фото: teatrkachalov.ru

Александр Славутский отметил, что намеренно не проводит фестиваль нон-стоп в 3-4 дня:

— Мы не проводим фестиваль в 3-4 дня, когда все навалом. Спектакли театров, которые мы приглашаем, требуют серьезной подготовки. Халтура никому не может быть интересна. Театры привозят серьезную технику, постановочную часть. Так, у Женовача «Старуху» оформлял ведущий российский художник Александр Боровский, им не менее четырех дней на подготовку надо.

19 и 20 октября театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга представит пьесу Елены Греминой по роману Льва Толстого «Анна Каренина» режиссера Александра Галибина. К слову, народный артист — тот самый Мастер из сериала — сам играет в спектакле.

Сцена из спектакля «Анна Каренина» театра-фестиваля «Балтийский дом». Фото: teatrkachalov.ru

Девятимиллионные вложения в генофонд

В завершение фестиваля качаловцы представят свою работу — «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького в постановке Александра Славутского.

— Мы могли бы и еще пригласить один театр, но выделенные нам средства были существенно подкорректированы Минфином. Всего на фестиваль будет потрачено порядка 9 миллионов рублей, включая собственные средства театра. Но, хочу особо отметить, что это действительно радостное событие состоится благодаря личной поддержке Рустама Минниханова. Пандемия несколько сдвинула сроки, но символично, что проходит фестиваль именно в Год родных языков. «Вкладывать в искусство — это вкладывать в генофонд народа», — вот слова президента Татарстана, которыми, думаю, руководствовался он, поддерживая нас.

Сцена из спектакля «Васса Железнова» театра им. Качалова. Фото: teatrkachalov.ru

Помимо спектаклей, состоится и офф-программа фестиваля: бесплатные мастер-классы, творческие встречи, конференции, круглые столы с участием ведущих театральных деятелей — ректора ГИТИСа Григория Заславского, ректора Щепкинского училища Бориса Любимова, который приедет вместе с потомками Василия Качалова, а также Сергея Женовача. Однако офф-программа пройдет в камерном формате, поэтому приглашены на нее будут, прежде всего, представители театрального сообщества, актеры и студенты театральных вузов. Программа будет вывешена на сайте Качаловского театра, здесь же будет идти регистрация.