В пресс-службе Нижнекамского района РТ опровергли слухи о назначении на пост мэра города Рамиля Муллина

Пресс-служба Нижнекамского района Татарстана не подтвердила слухи о назначении на пост мэра Нижнекамска руководителя Муслюмовского района Рамиля Муллина. Как сообщили «Реальному времени», официального подтверждения этой информации нет.

Окончательное решение должны объявить в понедельник, 4 октября, на внеочередной сессии, где будет принят ряд решений в кадровых изменениях.

muslumovo.tatarstan.ru

Слухи появились недавно в СМИ в связи с тем, что действующий мэр Нижнекамска Айдар Метшин намерен сложить свои полномочия для получения депутатского мандата в Государственной думе РФ.

Рамиль Муллин, которого прочат на должность мэра Нижнекамска, возглавляет Муслюмовский район РТ с 2013 года.

Диана Жиленкова