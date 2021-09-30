«Тукаевским» не хватило места: процесс по ОПС «переедет» в Верховный суд РТ

Фото: «Реальное время»/ Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», предварительные слушания по делу казанского ОПС «Тукаевские» продолжатся на площадке Верховного суда Татарстана.



Половина из 30 подсудимых находятся под стражей, и в одном «аквариуме» самого большого зала Советского райсуда Казани им оказалось тесно. Определенные неудобства отметили и другие участники процесса.

Напомним, разбираться в деле о преступном сообществе, аферах на 50 млн, вымогательствах и организации незаконной миграции 7,7 тысячи иностранцев поручено судье Вахитовского райсуда Казани Алмазу Ахметжанову. Но ввиду отсутствия помещений для такого процесса в Вахитовском суде пришлось искать другие.

Вчера на предварительных слушаниях рассматривали ходатайства трех фигурантов, пытавшихся отказаться от назначенных адвокатов. Остальные ходатайства планируют рассмотреть 4 октября.

Напомним, фигурантам дела также инкриминируют разбои, хулиганства, страховые аферы, умышленное повреждение чужого имущества и угоны. Полностью с обвинением в ходе следствия согласились лишь двое из них, еще шесть признали вину частично.

Дело расследовалось в МВД Татарстана, но в марте 2021-го уже в Следкоме по материалам оперативников угрозыска возбудили дело о более кровавых преступлениях «Тукаевских» — расстреле коммерческого директора ООО «Стройхолдинг» и предполагаемого авторитета группировки «Перваки» Роберта Аюпова, покушении на гендиректора КСК КГУ «УНИКС» Александра Щербакова и лишении жизни еще пяти человек в составе банды.