Из Татарстана в осенний призыв отправятся служить три тысячи призывников

В осенний призыв служить отправятся 3 тыс. татарстанских призывников. Носителей коронавируса отправят лечиться в районы.

Сегодня стартует по России в целом и в Татарстане в частности осенняя призывная кампания 2021 года. В соответствии с указом президента РФ №556 в октябре — декабре планируется призвать более 127 тысяч человек 1994—2003 годов рождения, не имеющих права на отсрочку или права на освобождение от призыва. Кампания продлится с 1 октября по 31 декабря. Прослужить призывники должны 1 год. По словам военного комиссариата РТ Сергея Погодина, этой осенью планируется направить служить в войска — 3 тысячи татарстанцев.

Фото: kzn.ru

— Из них в сухопутные войска — 37%, в войска Нацгвардии — 14%, в ракетные войска стратегического назначения — 11%, в ВМФ — 11%, в воздушно-космические силы — 11%, в ВДВ и спецназ — 10%, в другие подразделения и части — 6%, — рассказал Погодин на пресс-конференции в «Татар-информ». — Особое внимание будет направлено на команды Центрального военного округа, куда относится и Татарстан, — туда отправят служить самых подготовленных призывников с высокими показателями психической устойчивости.

Из-за пандемии на всем протяжении призыва, от военных комиссариатов до сборных пунктов, будет проводиться работа по недопущению проникновения коронавируса в воинские части РФ: в частности, маски на призывниках будут менять каждые 2-3 часа, с температурой 37 градусов — не допускаться в помещения и проч. Призывники дважды пройдут ПЦР-тестирование, и только получившие отрицательный результат будут отправлены в войска. Призывников с положительными на коронавирус тесты отправят обратно в районы, где они пройдут лечение, заявил Погодин. В теории, если он успеет его пройти и готов нести службу по состоянию здоровья, его могут успеть призвать и в эту кампанию. Но, как правило, отметил военный комиссар РТ, «таких уже не трогают», они остаются ждать следующего призыва.

По России этой осенью призыву подлежит больше 127 тысяч человек.



Сергей Афанасьев