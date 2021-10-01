Из Татарстана в осенний призыв отправятся служить три тысячи призывников
В осенний призыв служить отправятся 3 тыс. татарстанских призывников. Носителей коронавируса отправят лечиться в районы.
Сегодня стартует по России в целом и в Татарстане в частности осенняя призывная кампания 2021 года. В соответствии с указом президента РФ №556 в октябре — декабре планируется призвать более 127 тысяч человек 1994—2003 годов рождения, не имеющих права на отсрочку или права на освобождение от призыва. Кампания продлится с 1 октября по 31 декабря. Прослужить призывники должны 1 год. По словам военного комиссариата РТ Сергея Погодина, этой осенью планируется направить служить в войска — 3 тысячи татарстанцев.
— Из них в сухопутные войска — 37%, в войска Нацгвардии — 14%, в ракетные войска стратегического назначения — 11%, в ВМФ — 11%, в воздушно-космические силы — 11%, в ВДВ и спецназ — 10%, в другие подразделения и части — 6%, — рассказал Погодин на пресс-конференции в «Татар-информ». — Особое внимание будет направлено на команды Центрального военного округа, куда относится и Татарстан, — туда отправят служить самых подготовленных призывников с высокими показателями психической устойчивости.
Из-за пандемии на всем протяжении призыва, от военных комиссариатов до сборных пунктов, будет проводиться работа по недопущению проникновения коронавируса в воинские части РФ: в частности, маски на призывниках будут менять каждые 2-3 часа, с температурой 37 градусов — не допускаться в помещения и проч. Призывники дважды пройдут ПЦР-тестирование, и только получившие отрицательный результат будут отправлены в войска. Призывников с положительными на коронавирус тесты отправят обратно в районы, где они пройдут лечение, заявил Погодин. В теории, если он успеет его пройти и готов нести службу по состоянию здоровья, его могут успеть призвать и в эту кампанию. Но, как правило, отметил военный комиссар РТ, «таких уже не трогают», они остаются ждать следующего призыва.
По России этой осенью призыву подлежит больше 127 тысяч человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым