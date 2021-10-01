В СМИ назвали имя будущего мэра Нижнекамска

Новым мэром Нижнекамска и главой Нижнекамского муниципального района может стать руководитель Муслюмовского района Татарстана Рамиль Муллин. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет НТР 24.

Окончательное решение должно быть принято на следующей неделе. Действующий мэр города Айдар Метшин на заседании городского и районного советов должен официально сложить свои полномочия в связи с получением мандата депутата Государственной Думы РФ.

Рамилю Муллину 47 лет, по образованию он врач и юрист, окончил КГМУ, КГУ, а в 2004 году завершил обучение в Поволжской академии госслужбы. С 2003 по 2006 годы он работал главным врачом нижнекамского Центра гигиены и эпидемиологии, до 2010 года занимал пост заместителя главы Нижнекамского района. С 2013 года он возглавляет Муслюмовский район.

Ранее мэр Иннополиса Руслан Шагалеев досрочно сложил свои полномочия мэра города Иннополис в Татарстане, однако снова выдвинул свою кандидатуру на этот пост.

Ольга Шагиева