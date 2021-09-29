Дело казанского ОПС «Тукаевские» дошло до суда

Фото: «Реальное время»

16 человек под стражей, еще 14 под домашним арестом и запретом определенных действий. Сегодня в Казани начинается рассмотрение уголовного дела ОПС «Тукаевские», лидерами которого силовики считают сдавших главу БОП МВД Татарстана бизнесменов Наиля Шайхутдинова и Геннадия Кирилова, а также сбежавшего из России авторитета Анатолия Агрбу.



Разбираться в деле о преступном сообществе, аферах на 50 млн, вымогательствах и организации незаконной миграции 7,7 тысячи иностранцев поручено судье Вахитовского райсуда Казани Алмазу Ахметжанову. Но ввиду отсутствия помещений для такого процесса в Вахитовском суде рассмотрение пройдет в Советском. С этой целью дооборудовали самый большой зал-трансформер, в котором в феврале проходила конференция судей Татарстана, а в мае — арест стрелка Галявиева.

По версии следствия, ОПС действовало на территории Казани с 2006 года и в его состав входили ряд структурных подразделений: «Авторовские», «Цумовские», «Дальневские», «Сиротки», «Даниловские», «Азатовские» и другие.

Сегодня намечены предварительные слушания по рассмотрению большого букета ходатайств защиты, в том числе об исключении ряда доказательств как недопустимых и о возврате материалов прокурорам.

По делу назначена целая группа гособвинителей из числа сотрудников прокуратур Вахитовского района, Казани и республики.

Младшему из обвиняемых 26 лет, старшему — за 60. Кроме названных выше преступлений, подсудимым инкриминируют разбои, хулиганства, страховые аферы, умышленное повреждение чужого имущества и угоны.

Полностью с обвинением в ходе следствия согласились лишь двое из них, еще шесть признали вину частично.

Это дело расследовалось в МВД Татарстана, но в марте 2021-го уже в Следкоме по материалам оперативников угрозыска возбудили дело о более кровавых преступлениях «Тукаевских» — расстреле коммерческого директора ООО «Стройхолдинг» и предполагаемого авторитета группировки «Перваки» Роберта Аюпова, организации покушения на гендиректора КСК КГУ «УНИКС» Александра Щербакова и лишении жизни еще пяти человек в составе банды.

