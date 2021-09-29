В Альметьевске из-за коронавируса отменены массовые мероприятия

Вслед за Набережными Челнами массовые мероприятия в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой отменили в Альметьевске. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Он напомнил, что 1 октября в России отмечается День пожилых людей. Однако в этом году массовых мероприятий не будет.

«Мы воздерживаемся от проведения мероприятий внутри помещений, где будем собирать большое количество людей», — сообщил Нагуманов.

Поздравлять людей старше 65 лет власти намерены удаленно.

Ранее в Набережных Челнах отменили проведение массовых мероприятий в связи с напряженной обстановкой с коронавирусом.



Ольга Шагиева