Руслан Шагалеев снова выдвинет кандидатуру на пост мэра Иннополиса

Руслан Шагалеев досрочно сложил свои полномочия мэра города Иннополис в Татарстане, однако снова выдвинет свою кандидатуру на этот пост.

Нового мэра изберут на первой сессии Совета муниципального образования «город Иннополис». Шагалеев покинул должность по собственному желанию в соответствии с положениями, предусмотренными Законом об общих принципах местного самоуправления в РФ.

Количество жителей, обладающих избирательным правом в Иннополисе, превысило 300 человек. Так, в соответствии с законом город формирует представительный орган — Совет муниципального образования «город Иннополис».

С 17 по 19 сентября впервые состоялись выборы Совета депутатов. Тогда жители города выбрали в Совет семь человек, в числе которых был Шагалеев. Однако в соответствии с законом о местном самоуправлении в Татарстане мэр города избирается Советом Иннополиса. Шагалеев сложил свои полномочия в соответствии с законодательством.

О том, что Шагалеев сложил полномочия, стало известно сегодня утром.

Маргарита Головатенко