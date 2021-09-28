В мэрии Казани прокомментировали инцидент с работником службы отлова собак, которого приняли за преступника

В мэрии Казани поблагодарили за бдительность неравнодушных граждан и правоохранительные органы после инцидента с сотрудником службы отлова собак, которого приняли за преступника. Сообщение опубликовано в telegram-канале исполкома города.

«Недавние события показали, что всем нам надо быть активными и внимательными. Если вы стали очевидцем тревожащих событий — необходимо незамедлительно связаться с полицией», — говорится в сообщении.

В то же время сейчас распространяются сообщения о подозрительных лицах, которые уже были проверены, в соцсетях, родительских чатах, чатах ЖК. В мэрии отметили, что такие сообщения приводят к панике, а правоохранительные органы вынуждены проверять фейковые сообщения.

«Очень важно понять, когда остановиться: если вы не уверены в информации, важно ее не пересылать», — подчеркнули в мэрии.

Сегодня днем казанцы сообщили в правоохранительные органы о подозрительном мужчине с ружьем недалеко от детского сада №326 в казанском микрорайоне «Жилка». Оказалось, что это был сотрудник службы отлова собак. За ружье бдительные казанцы приняли духовую трубку для отлова собак, которая похожа на ружье, но стреляет дротиками со снотворным.



Татьяна Леухина