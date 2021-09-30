В Татарстане КАМАЗ врезался в Audi, после чего обе машины упали в воду

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане на дебаркадере паромной переправы Верхний Услон — Аракчино самосвал КАМАЗ врезался в автомобиль Audi. В результате обе машины упали в воду, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Происшествие случилось 30 сентября в 14.05. На место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района РТ Василий Егоров. Обстоятельства случившегося выясняются.



Фото: прокуратура РТ

Фото: прокуратура РТ

В начале сентября в Татарстане произошло еще одно ДТП с КАМАЗом. В деревне Шигаево Апастовского района грузовик въехал в частный дом. Водитель большегруза получил травмы. Из жильцов дома никто не пострадал.



Татьяна Демина