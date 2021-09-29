Участников ОПС «Тукаевские» доставили в суд — фото
В Советском районном суде Казани стартовало предварительное слушание по делу ОПГ «Тукаевские».
16 человек находятся под стражей, еще 14 — под домашним арестом и запретом определенных действий.
Разбираться в деле о преступном сообществе, аферах на 50 млн, вымогательствах и организации незаконной миграции 7,7 тысячи иностранцев поручено судье Вахитовского райсуда Казани Алмазу Ахметжанову. Но ввиду отсутствия помещений для такого процесса в Вахитовском суде рассмотрение пройдет в Советском. С этой целью дооборудовали самый большой зал-трансформер, в котором в феврале проходила конференция судей Татарстана, а в мае — арест стрелка Ильназа Галявиева.Общество Татарстан
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