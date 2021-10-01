В Сети появилось видео ДТП на переправе Верхний Услон — Аракчино

Фото: прокуратура РТ

В Сети появилось видео ДТП на паромной переправе в Верхнем Услоне. Авария попала на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что на территорию переправы заезжают легковые автомобили. Внезапно на большой скорости КАМАЗ снес ожидающую в очереди легковушку. Все произошло за считанные секунды.

Вчера в Татарстане на дебаркадере паромной переправы Верхний Услон — Аракчино самосвал КАМАЗ врезался в автомобиль Audi. В результате обе машины упали в воду, погиб водитель легковушки. Как сообщили в МВД по Татарстану, по предварительным данным, в движении у КАМАЗа отказали тормоза, из-за чего он не смог предотвратить столкновение с легковушкой. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку происшествия, работа паромной переправы приостановлена.



Ольга Шагиева