В Казани вновь открылось кафе Eclair после повторной проверки Роспотребнадзора

В Казана кафе Eclair на Кремлевской улице вновь открылось после проверки Роспотребнадзора. В начале сентября 20 посетителей заведения подхватили опасную инфекцию. Сальмонеллу нашли у повара и официанта.

Кафе закрыли 4 сентября до решения суда. А 13 сентября суд постановил закрыть заведение на 3 месяца. Владельцы Eclair исправили все недочеты, на которые обратил внимание Роспотребнадзор. В заведении появился сотрудник, который контролирует все процессы на кухне. После этого сотрудников ведомства пригласили на внеплановую проверку, а после этого на официальную.



На основании этой проверки суд 23 сентября отменил решение и разрешил кафе возобновить работу, говорится в Instagram-аккаунте Eclair. Представители заведения выложили фотографию решения суда.



Кафе открылось в тестовом режиме, без кухни. Посетителям доступны десерты, выпечка, чаи, кофе и хлеб, новое меню находится в разработке.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщало, что готовит коллективный иск в защиту прав потребителей, которые пострадали при отравлении 1—3 сентября в кафе Eclair. Посетителям заведения следует обратиться в управление с заявлением и приложить копии материалов (сюда входят чеки, квитанции, назначение или заключение врача).

