События недели: арест сооснователя Finiko, победы на Олимпиаде и пожары в Турции

Чем запомнятся татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ирина Плотникова

Текущая неделя была богата резонансными событиями, особенно в масштабах республики. Главной новостью несомненно стал крах крупнейшей российской финансовой криптопирамиды с татарстанскими корнями — Finiko, ее сооснователя Кирилла Доронина в минувшую пятницу арестовали по новому уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также стало известно, что выходец из Татарстана полковник юстиции Марат Галиханов возглавил Следком по Самарской области. Всю неделю страна следила за Олимпийскими играми в Токио, где выступали наши спортсмены. И что особенно приятно — настоящей героиней ОИ стала казанская рапиристка, которая, несмотря на травму, не покинула финал соревнований, одолела соперницу и выиграла золотую медаль. Что сказал в последнем слове суду экс-банкир Роберт Мусин, каких партнеров подарил республике первый постковидный KazanSammit, как в Татарстан пришли первые поставки вакцины «Спутник Лайт» и многое другое — в традиционном обзоре событий недели от «Реального времени».



Татарстан получил первую партию «Спутника Лайт»

В понедельник в республике начали развозить по поликлиникам 13,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» — это первые поставки препарата в Татарстан.

Медики сообщают, что скоро им можно будет привиться в стационарных пунктах вакцинации. Об этом «Реальному времени» сообщали в начале недели в пресс-службе Минздрава РТ.

«Спутник Лайт» в первую очередь предназначен для тех, кто переболел 6 месяцев назад — считается, что за этот период количество антител снижается до того уровня, когда необходимо вакцинироваться. Записывают в лист ожидания на прививку в поликлинике по месту жительства и по бесплатному номеру 122.

Фото: Максим Мишин / mos.ru

Также на этой неделе «Реальное время» сообщало о проблемах с ревакцинацией в республике. По данным казанцев, которые хотели обезопасить себя от ковида повторно, в поликлиниках им отказали. Однако медики уверяют, что проблем с повторной прививкой быть не должно.

Валерий Карпин возглавил сборную по футболу

В понедельник стало известно, что тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом и официально стал главным тренером сборной России по футболу. Об этом сообщили в twitter-аккаунте национальной сборной.

Информация о его назначении появилась несколькими днями ранее. Карпин сменил на этом посту Станислава Черчесова, который подвергся резкой критике после провального выступления нашей сборной на чемпионате Европы.

— Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить, — заявил новый тренер российской сборной Карпин.

Фото: rfs.ru

Последнее слово банкира Мусина

В начале недели обвиняемый экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин выступил в суде с последним словом и обозначил ряд «непонятных» ему вопросов.

Приговор по делу бывшего министра финансов Татарстана и главы лопнувшего ТФБ могут огласить уже в конце августа. Предварительную дату казанский суд уже назначил после выступления банкира с последним словом в защиту своих действий. Мусин вновь заявил о парадоксах своего обвинения, собственных целях и действиях ради спасения ТФБ.

— Если бы я действительно действовал вопреки интересам банка, то не предпринял бы многое из того, что мне вменяют в вину. А именно — не пытался бы поддержать кредитный портфель «ДОМО», который берет свое начало с середины нулевых годов, не разрабатывал бы планы финансового оздоровления банка, не привлекал бы субординированные депозиты и залоговое имущество, которое впоследствии пришлось выводить, чтобы не подвести тех, кто пытался помочь. И наконец, не возвращался бы на пост председателя правления 19 марта 2016 года, — заявил он суду.

Фото: Ирина Плотникова

Прокуроры Руслан Губаев и Динар Чуркин запросили для Роберта Мусина 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима — ровно на десять лет больше, чем он отбыл на данный момент.



Золото женской сборной России по гимнастике

Высшую награду завоевала женская сборная России по гимнастике в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Национальная команда в составе Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой и Лилии Ахаимовой набрала 169,528 балла и заняла первое место на соревнованиях гимнасток.

Эта золотая медаль стала первой для нашей женской сборной в истории на Олимпийских играх. Ранее россиянки побеждали в 1992 году в составе Объединенной команды. Еще одну золотую медаль российская сборная получила в соревнованиях по тхэквондо. Ее завоевал Владислав Ларин. В финальном поединке в весовой категории свыше 80 кг россиянин обыграл македонца Деяна Георгиевского со счетом 15:9 и стал чемпионом Олимпиады. Россия по итогам вторника стала четвертой в командном зачете Олимпиады.

Фото: olympic.ru

Пловец из Татарстана — вице-чемпион

Рано утром по Москве 28 июля сборная России по плаванию завоевала серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В предварительном заплыве участвовал представитель СК ВВС «Синтез» Александр Красных, ставший вместе с партнерами серебряным призером Олимпиады.

Еще на предварительном этапе россияне выглядели достаточно тяжело, сообщал спортивный корреспондент «Реального времени». Квартет Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев, Михаил Вековищев финишировал с четвертым временем, но было как-то тревожно.

Тем не менее есть первая медаль Татарстана, которую завоевал спортсмен «Синтеза» Александр Красных, полноценный вице-чемпион серебряного секстета.



Фото: minsport.tatarstan.ru

«Девушка-герой» из Казани

Еще одна громкая победа нашей страны на Олимпиаде — это золото казанской рапиристки Марты Мартьяновой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ее выступление в Токио. Девушка стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах, несмотря на то, что получила травму.

— Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму, — заявил Песков, — Такими, как Мартьянова, надо гордиться.

Казанская спортсменка в четверг в финале соревнований на Олимпиаде в Токио подвернула ногу, но продолжила выступление. Девушка хромала на церемонии награждения и покинула арену в инвалидном кресле. Подробнее о героической победе Марты читайте в материале «Реального времени».

Фото: facebook.com/fie.org

Масим Решетников на KazanSammit

На этой неделе в выставочном центре «Казань Экспо» прошел XII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

В церемонии открытия и выставке халяльной продукции Russia Halal Expo приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и министр экономического развития России Максим Решетников. Присутствие федерального министра на саммите повысило статус форума, который стал первым постковидным — в минувшем году его отменили из-за пандемии. Кроме того, в рамках саммита впервые провели машиностроительный форум. На пленарном заседании саммита Максим Решетников убеждал арабских гостей, что «беспилотники КАМАЗа — это не страшно и безопасно». Сам исполнительный директор автозавода Юрий Герасимов заявил, что роботы в скором времени «захватят» 1 582 новых рабочих места на конвейере по сборке К5, но это не ухудшит ситуацию с занятостью в автограде. Также он заявил, что в России необходимо продолжить работу по стимулированию инвестиций и развивать особые экономические зоны. Так экономика сможет выйти на траекторию устойчивого роста. При этом Решетников указал, что одна из самых успешных экономических зон работает в Татарстане.

Фото: Максим Платонов

Татарстан получил новых партнеров в 160 странах

Торговыми партнерами Татарстана в минувшем году стали около 160 стран.

Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках пленарной дискуссии KazanSammit, посвященной деятельности международной системы торговых и промышленных палат. Татарстан готов к самому широкому сотрудничеству с зарубежными партнерами. Опыт работы зарубежных торгово-промышленных палат интересен для республики, заявлял президент.

Рустам Минниханов рассказал, что Турция вложила в экономику Татарстана порядка $2 млрд. Республика заинтересована в расширении проектов турецкого бизнеса на ее территории, добавил он.

Фото: Максим Платонов

В ТПП Татарстана состоят более 2 тысяч членов. По словам президента, в период пандемии организация показала себя как эффективный инструмент поддержки бизнеса.

В Казани сдали «долгострой с лишними этажами»

Также на этой неделе произошло эпохальное в истории казанских долгостроев событие — был сдан проблемный дом, пожалуй, с самой многострадальной историей.

Это дом №6 ЖК «Золотая середина» на ул. Чистопольской, или более известный как «дом с лишними этажами». Наконец-то достроенное здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Его строительство еще в 2012-м начала фирма «Свей». Сдать дом планировали в 2015 году, но работы на объекте приостановили. Каркас здания построили с нарушениями: вместо девяти этажей надстроили вдвое больше, так что половину дома пришлось снести прошлым летом по решению суда. Демонтировали и незаконно надстроенные этажи, и один подъезд, конструкции дома усилили, строительный брак устранили. Новым подрядчиком выступила компания «Бриз».

— У 138 квартир уже есть хозяева. В 2015 году в городе было 30 проблемных домов, сейчас осталось всего три из них, — рассказал на встрече с дольщиками дома №6 первый замруководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

О ситуации с казанскими долгостроями в целом еще в понедельник рассказал глава республиканского Фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, Иван Новиков. По его словам, 80% обманутых дольщиков из реестра Татарстана восстановят в правах в этом году. Сегодня в реестре фонда числится 1 971 дольщик, из них порядка 1,5 тысячи уже в текущем квартале вступят в права на владение квадратными метрами. Для них будут достроены и введены в эксплуатацию девять проблемных объектов: два дома достраивались по региональной программе, семь — наследие строительных компаний «Свей» и «ФОН» — по федеральной. Почти все проблемные дома находятся в Казани.

Фото: kzn.ru

Между тем третью волну обманутых дольщиков Татарстана будут спасать в новом году, сообщил Новиков. В список проблемных пришлось включить ЖК «Мелодия», ЖК «Поколение» и ЖК «Жардин». Все эти дома принадлежат одному застройщику, название которого Новиков отказался озвучивать, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел и ведется следствие. Известно, что речь идет о группе связанных между собой компаний: «Мегаполис», «Инвест-Строй Торг» и «ПИК+».

Вице-премьер — о компенсациях строителям

В России пытаются решить проблему с резким ростом цен на стройматериалы.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в среду, что разработка механизма компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа завершена. Соответствующее постановление правительства должно скоро выйти.

Хуснуллин обратил внимание, что проблема стоимости стройматериалов стоит остро во всем мире. Инфляция в этой области на фоне пандемии коронавируса составила порядка 15%.

Фото: government.ru

На прошлой неделе вице-премьер заявил, что российские власти запустят механизмы поддержки строительных компаний из-за подорожания материалов до конца июля. Они начали расти в цене еще в 2020 году и продолжают сейчас, что сказывается и на ремонтных работах.

— Ситуация с ценами на стройматериалы тяжелейшая, но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать, рассказал Хуснуллин в прошлую субботу.

Арест сооснователя «Финико» Кирилла Доронина

Пожалуй, самым резонансным событием недели стал крах российской криптопирамиды «Финико» и арест ее сооснователя Кирилла Доронина. Он взят под стражу до 28 сентября. Такую меру пресечения обвиняемому в мошенничестве избрал в пятницу Вахитовский райсуд Казани.

— Обвинение в мошенничестве я не признаю. Готов к аргументированному диалогу, — заявил сам Доронин в суде.

Он просил отказать в ходатайстве следствия о его заключении под стражу и дать возможность ему «заниматься системой дальше». Обещаний вернуть людям вложенные средства от задержанного сегодня не прозвучало, хотя он заявил, что процедура запущена.

Его адвокат Вячеслав Добрынин отмечал, что состава преступления вообще нет, поскольку никаких денежных средств потерпевшие не передавали. «Это была криптовалюта, которую они самостоятельно где-то обменивали», — сообщил защитник. А еще добавил, что для участия в проекте каждый из его участников обязан был подписать пользовательское соглашение, в котором не было ни слова о возврате вложенного, только слова — либо вместе прогорим, либо заработаем.

Фото: Ирина Плотникова

В суд поддержать Доронина пришли пять вкладчиц, которые смогли как поднять деньги, так и потерять, но в зал их не допустили.

Татарстанец возглавил Следком по Самарской области

Также в пятницу стало известно о назначении на генеральскую должность выходца из Татарстана, полковника юстиции Марата Галиханова. Согласно указу президента РФ, он стал руководителем Следкома по Самарской области.

С 2017-го Галиханов занимал пост первого замруководителя Следкома по Кировской области. До этого на протяжении четырех лет он руководил работой следователей в Набережных Челнах.

В будущем году Марату Галиханову исполнится 40 лет. Родом из Нижнекамска. Является дважды выпускником Казанского университета, где получил высшее юридическое и техническое образование.

Службу начинал в 2005 году в органах прокуратуры — старшим следователем в Бугульме, затем в Авиастроительном районе Казани. После образования Следкома в 2011-м был замруководителя Зареченского межрайонного отдела, позже возглавлял следственные отделы в Чистополе и Челнах. В соседний регион перебрался вслед за казанцем Айратом Ахметшиным, который в 2017-м получил назначение на пост руководителя Следкома по Кировской области, а в 2019-м занял такую же должность в Нижегородской области.

Фото: chelny-biz.ru

Пожары в Турции и эвакуация туристов

В Ассоциации туроператоров России также в пятницу рассказали о единичных случаях аннуляции туров в Турцию из-за лесных пожаров.

Туроператоры фиксировали 28 и 29 июля запросы об аннуляции туров на ближайшие даты в регионы Турции, где были пожары. Но до реальных отмен бронирования дело дошло в единичных случаях.

По данным ассоциации, обстановка с пожарами на курортах страны стабилизировалась. Жизни и здоровью туристов ничего не угрожает. Нет никакой информации о запросах на прерывание отдыха.

Фото: facebook.com/alesya.pavlynska

Днем ранее вице-президент ассоциации Дмитрий Горин заявил, что АТОР не наблюдает отказов российских туристов от отдыха в Турецкой Республике из-за лесных пожаров. Однако в турецком Мармарисе власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из-за лесного пожара. Отели предоставляли туристам альтернативные варианты размещения при возникновении необходимости, заявили в Федерации отельеров Турции (TUROFED). Там считают, что лесные пожары вряд ли сильно скажутся на работе отелей в курортных регионах.

