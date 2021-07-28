Решетников в Казани заявил, что необходимо продолжать развивать особые экономические зоны

Фото: Максим Платонов

В России необходимо продолжить работу по стимулированию инвестиций и развивать особые экономические зоны. Так экономика сможет выйти траекторию устойчивого роста, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарном заседании VII Машиностроительного кластерного форума, который проходит в Казани.

«Мы призываем наших иностранных партнеров присмотреться к этому механизму, который дает возможность быстро и эффективно начать производство», — обратил внимание на преимущество ОЭЗ глава российского Минэкономразвития.

При этом Решетников указал, что одна из самых успешных экономических зон работает в Татарстане, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: Максим Платонов

Он также рассказал, что в июне 2021 года российская экономика вернулась к состоянию, которое было до начала пандемии коронавируса. В предыдущем месяце она превысила уровень IV квартала 2019 года.



Решетников прилетел в Казань сегодня. Вместе в президентом Татарстана Рустамом Миннихановым он принял участие в торжественной церемонии открытия XII международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» и выставки халяльной продукции Russia Halal Expo.



Татьяна Демина