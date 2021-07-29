Хуснуллин сообщил о готовности механизма компенсации роста цен на стройматериалы для госзаказа

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что разработка механизма компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа завершена. Постановление правительства должны опубликовать либо в этот четверг, 29 июля, либо в следующий, 5 августа.

Хуснуллин обратил внимание, что проблема стоимости стройматериалов стоит остро во всем мире. Инфляция в этой области на фоне пандемии коронавируса составила порядка 15%, пишет ТАСС.

На прошлой неделе вице-премьер заявил, что российские власти запустят механизмы поддержки строительных компаний из-за подорожания материалов до конца июля. Они начали расти в цене еще в 2020 году и продолжают сейчас, что сказывается и на ремонтных работах.



Фото: Максим Платонов (архив)

— Ситуация с ценами на стройматериалы тяжелейшая, но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать, рассказал Хуснуллин в прошлую субботу.



Татьяна Демина