В Казани задержали одного из основателей Finiko Кирилла Доронина

В Казани задержали одного из основателей компании Finiko, признанной Центробанком РФ финансовой пирамидой, Кирилла Доронина. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

По его данным, это произошло сегодня в МВД Татарстана, куда Доронин прибыл по требованию следователя. Пришел он туда не в первый раз. Ведомство он посещает с начала июля.

При этом адвокат Доронина информацию о задержании своего клиента «Реальному времени» не подтвердил.

Напомним, в июне Центробанк включил «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. В декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». В июле 2021-го таковой ее признало и агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка. Прокуратура республики возбудила уголовное дело.

Фото: finikoblog.ru

В середине июля Доронин в своем instagram-аккаунте рассказал, что заявил в главное следственное управление МВД России на своих партнеров по компании. Он признался, что Зыгмунт Зыгмунтовичь и Марат Сабиров не выходят на связь. Отвечая на вопросы зрителей, Доронин заявил, что готов на любые проверки, в том числе и на детекторе лжи, чтобы доказать правдивость своих слов.



Затем Доронин вместе с двумя адвокатами побывал на личном приеме у заместителя министра — начальника главного следственного управления МВД Татарстана Владимира Изаака. Сообщалось, что итогом визита бизнесмена стал допрос в качестве свидетеля.



На прошлой неделе участники Finiko создали петицию, в которой требуют привлечь к уголовной ответственности Доронина. Она появилась на платформе Change.org и адресована Генеральной прокуратуре, прокуратуре Татарстана, а еще президентам России и РТ.

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Вкладчики Finiko потребовали привлечь к ответственности и соучредителей компании Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича, а также Дину Габдуллину и Ильгиза Шакирова, которые, по их заявлению, «занимались вовлечением людей в пирамиды». Сказано, что список будет дополняться. Петицию на утро 21 июля подписали 580 участников.

Первые заявления потерпевших от Finiko появились в МВД Татарстана незадолго до этого. Об этом 19 июля сообщил начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров. На тот момент насчитывалось не больше десяти заявлений.

Тогда же, 19 июля, Доронин пообещал, что вкладчики начнут получать денежные средства «уже сегодня вечером или завтра». Он заявил, что на возврат денег поступило 500 тысяч заявок. Их собираются обработать в ближайший месяц. В среднем будут обрабатывать заявки 8—10 человек: будет проводиться верификация, состоится видеозвонок. Доронин добавил, что планирует рассчитаться со всеми вкладчиками в течение полугода.

В прошлую субботу на проблему обратил внимание президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что в адрес органов власти поступают обращения с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из финансовых структур. Минниханов поручил руководителям правоохранительных органов дать правовую оценку действиям финансовой группы. А также обратить внимание на то, что организаторы объединения под видом решения проблем предлагают гражданам вложиться в новую финансовую структуру.

Татьяна Демина