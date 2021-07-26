Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России по футболу

Валерий Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом и официально стал главным тренером сборной России по футболу. Об этом сообщается в twitter-аккаунте национальной сборной.

ОФИЦИАЛЬНО. Карпин — главный тренер сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич подписал контракт с РФС. pic.twitter.com/TnozFY7Vu9 — Сборная России (@TeamRussia) July 26, 2021

Несколько дней назад сообщалось, что главным тренером сборной России по футболу назначен тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

«Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заявил новый тренер российской сборной.



Алексей Нечаев