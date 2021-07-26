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Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России по футболу

13:31, 26.07.2021
Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России по футболу
Фото: rfs.ru

Валерий Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом и официально стал главным тренером сборной России по футболу. Об этом сообщается в twitter-аккаунте национальной сборной.

Несколько дней назад сообщалось, что главным тренером сборной России по футболу назначен тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

«Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заявил новый тренер российской сборной.

Алексей Нечаев
СпортФутболОбщество
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