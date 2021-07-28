В столице Татарстана открылся KazanSummit 2021 и выставка халяльной продукции Russia Halal Expo

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В выставочном центре «Казань Экспо» прошла церемония открытия XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» и выставки халяльной продукции Russia Halal Expo. В ней приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Главной задачей форума является укрепление экономического взаимодействия государства со странами ОИС, заявил на открытии Минниханов. «Сотрудничество России с исламским миром — это приоритет, определенный президентом России Владимиром Путиным», — напомнил он.

Решетников в свою очередь отметил, что большое внимание на мероприятии уделено теме халяль. Это новый, стремительно растущий сектор экономики, который имеет огромный потенциал как внутри, так и за пределами России, считает министр.

В этом году на выставке Russia Halal Expo 100 экспонентов из России, Турции, Индонезии, Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана представили свою продукцию и услуги, сообщает пресс-служба президент РТ.

Накануне руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила, что в столицу Татарстана приедет самая представительная делегация vip-участников: более 50 топ-чиновников, среди которых государственный министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Е.П. Д-р. Тани Ахмед Аль Зайюди, министр торговли и промышленности Египта Е.П. г-жа Невин Эсамельдин Хассан Гамеа, министр экономики Абхазии Озган Кристина Константиновна, министр инвестиций Киргизии Алмамбет Шыкмаматов, вице-премьер, председатель Торгово-промышленной палаты Бахрейна Е.П. Самир Абдулла Ахмед Насс и другие.

Участников XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» уже поприветствовал президент страны Владимир Путин.

Татьяна Демина