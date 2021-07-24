Хуснуллин сообщил, что правительство будет компенсировать цены на стройматериалы

Правительство будет компенсировать цены на стройматериалы для застройщиков. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Ситуация с ценами на стройматериалы тяжелейшая, но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать. Постараемся компенсировать, — заявил он во время прямого эфира в Instagram.

Мировой рост стоимости строительных материалов и стройки составил 15%, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Хуснуллин сообщал, что до конца июля российские власти запустят механизмы поддержки строительных компаний из-за подорожания стройматериалов. Они начали расти в цене еще в 2020 году и продолжают сейчас, что сказывается и на ремонтных работах. «Реальное время» писало о том, как это отражается на ремонте школ и детсадов Татарстана по контрактам. Подробнее — в материале интернет-газеты.



Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснял, почему дорожают стройматериалы. В первую очередь все это связано с инфляцией, которая поднялась почти до 6%. Еще одна причина подорожания — изменение конъюнктуры на мировых рынках, в первую очередь — металла.

Татьяна Леухина