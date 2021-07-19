Правительство России до конца июля запустит меры поддержки строительных компаний

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России до конца июля запустит механизм государственной поддержки строительных компаний в связи с удорожанием стройматериалов. Об этом сегодня сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Иначе мы действительно можем потерять ряд компаний и темпы развития страны в части строительства и, соответственно, все остальное из этого вытекающее», — объяснил он необходимость незамедлительного введения мер поддержки.

Хуснуллин сообщил, что механизм уже готов, сейчас он выверяется совместно с Министерством финансов России. Также в целях поддержки строительных компаний уже издан ряд ведомственных приказов Минстроя, пишет ТАСС.

Напомним, стройматериалы начали расти в цене еще в 2020 году и продолжают сейчас, что сказывается и на ремонтных работах. «Реальное время» писало о том, как это сказывается на по на ремонте школ и детсадов Татарстана по контрактам. Подробнее — в материале.



Татьяна Демина