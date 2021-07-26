Новости общества

19:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан получил первую партию вакцины «Спутник Лайт» — всего 13,5 тысячи доз

17:40, 26.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Татарстан получил первую партию вакцины «Спутник Лайт» — всего 13,5 тысячи доз
Фото: Максим Платонов

Поставка в размере 13,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» сегодня развозится по поликлиникам республики. В ближайшее время препарат будет доступен в стационарных пунктах вакцинации. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

«Спутник Лайт» в первую очередь предназначен для тех, кто переболел 6 месяцев назад. Записаться в лист ожидания на прививку можно в поликлинике по месту жительства и по бесплатному номеру 122.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад сообщалось, что в Татарстане ждут поставки вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Препарат предварительно распределили по медучреждениям, заявил замминистра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также