АТОР: российские туристы не отказываются от поездок в Турцию из-за пожаров

Фото: Максим Платонов (архив)

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не наблюдает отказов россиян от поездок в Турцию, где на этой неделе произошли пожары в районе курортных городов. Об этом заявил вице-президент ассоциации Дмитрий Горин в эфире телеканала «Дождь».

Сейчас период отпусков, и никто не хочет откладывать отдых, пояснил он. В ассоциацию поступали тревожные звонки, но это были единичные случаи: туристы просили перебронировать отель.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— В данной ситуации надо учитывать еще тот факт, что даже в случае аннуляции туров из-за того, что не объявлено никаких предупреждений и ограничений, выплаты происходят по фактически понесенным расходам, — предупредил Горин.

Сегодня в турецком Мармарисе власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из-за лесного пожара. В Федерации отельеров Турции (TUROFED) предупредили, что отели готовы предоставить туристам альтернативные варианты размещения при возникновении необходимости.



Татьяна Леухина