Новости общества

17:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Турции эвакуируют отели из-за лесных пожаров

16:33, 29.07.2021
В Турции эвакуируют отели из-за лесных пожаров
Фото: pixabay.com

В турецком Мармарисе власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из-за лесного пожара. Об этом сообщает NTV.

Отели предоставят туристам альтернативные варианты размещения при возникновении необходимости, заявили в Федерации отельеров Турции (TUROFED). Там считают, что лесные пожары вряд ли сильно скажутся на работе отелей в курортных регионах, передает ТАСС.

В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что дипломаты уже выясняют ситуацию с российскими туристами, отдыхающими в отелях Мармариса.

Вчера Ростуризм рекомендовал туристам не покидать территории отелей в турецкой Анталье из-за пожаров. В ведомство не поступало никаких жалоб от туристов.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также