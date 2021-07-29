В Турции эвакуируют отели из-за лесных пожаров

В турецком Мармарисе власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из-за лесного пожара. Об этом сообщает NTV.

Отели предоставят туристам альтернативные варианты размещения при возникновении необходимости, заявили в Федерации отельеров Турции (TUROFED). Там считают, что лесные пожары вряд ли сильно скажутся на работе отелей в курортных регионах, передает ТАСС.

В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что дипломаты уже выясняют ситуацию с российскими туристами, отдыхающими в отелях Мармариса.

Вчера Ростуризм рекомендовал туристам не покидать территории отелей в турецкой Анталье из-за пожаров. В ведомство не поступало никаких жалоб от туристов.



Татьяна Леухина