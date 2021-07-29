Минниханов сообщил, что Турция вложила в экономику Татарстана порядка $2 млрд

Фото: Олег Тихонов (архив)

Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что Турция вложила в экономику Татарстана порядка $2 млрд. Республика заинтересована в расширении проектов турецкого бизнеса на ее территории, добавил он.

В свою очередь, татарстанские компании нефтехимического и машиностроительного сектора изучают возможность реализации инвестиционных проектов в Турции, сообщил Минниханов на встрече с министром торговли страны Мехметом Мушем.

Мехмет Муш обратил внимание, что до пандемии коронавируса товарооборот Татарстана и Турции превышал $480 миллионов, а 2020 году составил $360 млн. Он надеется, что в краткосрочной перспективе объем взаимной торговли достигнет $1 миллиарда.

На сегодняшний день в Татарстане функционируют порядка 60 турецких компаний, сообщает пресс-служба президента РТ.

В июне Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Наши контакты дают хороший импульс к развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией», — заявил он в ходе беседы.



Татьяна Демина