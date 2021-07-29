Победа Марты на Олимпиаде в Токио

Казаночка Мартьянова фехтовала практически на одной ноге

Из «глухих» запасных в героиню олимпийского финала — такой путь преодолела сегодня казанская рапиристка Марта Мартьянова. Для того чтобы надеть на шею золотую медаль, ей пришлось преодолеть боль в травмированной ноге, но лучше хромая подниматься на верхнюю ступень пьедестала почета, чем здоровыми ногами покидать помост после проигрыша. Подробности — в материале «Реального времени».

Не было бы счастья

«Реальное время» предсказывало медаль нашей сборной рапиристок и записывало в число потенциальных медалисток Марту Мартьянову еще в тот момент, когда казаночка «выгрызла» себе место в олимпийском составе, одолев Анастасию Иванову из Уфы. В этот день, помнится, министр спорта Татарстана Владимир Леонов был озабочен приездом в Казань новоиспеченного президента ФИНА Хусейна аль-Мусаллама, а сам переживал за исход фехтовальных боев на подмосковной базе сборной России.

Но Мартьянова попала в сборную только для участия в командном турнире, а это означало, что она четвертый номер команды. А таких спортсменок выпускают на бой только в двух случаях, когда преимущество одной из команд уже настолько велико, что исход поединка не вызывает сомнений. Такое, кстати, происходило пять лет назад в Рио, когда Сергей Жеребченко просидел в запасе, пока его партнеры по сборной Артур Ахматхузин, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов шли к золоту командного турнира рапиристов.

И вот расклад на четвертьфинальный поединок с командой Египта уже поверг в шок татарстанских болельщиков. Тренеры национальной сборной выставили серебряного и бронзового призера Инну Дериглазову и Ларису Коробейникову, а вместе с ними уфимочку Аделину Загидуллину, оставив в запасе Мартьянову. Соперницы объективно были слабее, и, казалось бы, можно было сэкономить силы одного из лидеров. Собственно, таким образом и стала чемпионкой Лондона 2012 года другая казаночка — Камилла Гафурзянова, когда выступала в четвертьфинале, а далее ее подруги Лариса Шанаева, а также Дериглазова и Коробейникова дошли до финала, где уступили Италии.

Камилла Гафурзянова в Лондоне выступала в четвертьфинале, а далее ее подруги Лариса Шанаева, а также Дериглазова и Коробейникова дошли до финала, где уступили Италии. Фото: london-2012-team.ru

Да несчастье помогло

Дериглазова и Коробейникова уничтожали соперниц с сухим счетом — 5:0, а Аделина Загидуллина выиграла свой первый бой со счетом — 5:3. Далее Дериглазова и Коробейникова снова были безупречны, а Аделина дважды уступала в своих микропоединках — 5:7 и 3:5. Это не выглядело критичным с глобальной точки зрения, поскольку мы обыграли Египет с более, чем двукратным преимуществом — 45:21. Но полноценной уверенности во всех трех бойцах не было.

А в полуфинале нас ожидала грозная сборная США с новоиспеченной олимпийской чемпионкой Ли Кифер, обыгравшей в личном полуфинале Коробейникову, в финале Дериглазову. У соперниц были проблемы, поскольку сильная Нзинга Прескод не участвовала в Олимпиаде из-за травмы, но Жаклин Дубрович и Николь Росс выглядели уверенными в себе. И Кифер продолжила побеждать россиянок уже в командном соревновании, обыграв Загидуллину — 9:4. Тогда тренеры сборной страны решились на замену. Дмитрий Шевченко, ранее работавший с Мартьяновой, выставил ее на вторую серию поединков при счете — 13:15.

В итоге Мартьянова проиграла свой стартовый микропоединок, и счет в матче стал угрожающим — 14:20. В этот момент Марта написала своему первому тренеру Елене Прохоровой: «У меня все в глазах потемнело!». К счастью, «подтащила» Дериглазова, а уже второй свой поединок Мартьянова выиграла у Жаклин Дубрович — 5:3, и это была микропобеда, напоминавшая о первых словах американского астронавта Нила Армстронга, первым ступившего на Луну: «Это маленький шаг для человека, но огромный для человечества». Там, кстати, было продолжение «Удачи вам, мистер Горский», кому интересно, тот может поискать о чем мы...

Мартьянова проиграла свой стартовый микропоединок, и счет в матче стал угрожающим — 14:20. Фото: facebook.com/fie.org

Как бы то ни было, а порыв Мартьяновой поддержала Коробейникова, которая раскатала свою соперницу Николь Росс «в пыль» — 8:3, и мы впервые вышли вперед — 39:36. Кстати, Росс попала на встречу с Коробейниковой уже практически на последнем издыхании, будучи изрядно замученной, «закисленной», как говорят профессионалы, после поединка с Мартьяновой. В заключительном поединке лидеров команд Дериглазовой и Кифер была зафиксирована ничья — 6:6, которая вывела нашу сборную в финал, 45:42.

Кто понял жизнь, тот больше не спешит

А там нас ожидала, вопреки ожиданиям, сборная Франции, которая в полуфинале переиграла Италию — 45:43. Эта была победа имени Изаоры Тибюс, которая выходила на свой поединок при счете — 37:40, но, в свою очередь, «размотала» Аличе Вольпи — 8:3, как и ранее Коробейникова. Кстати, затем итальянки в матче за третье место камня на камне не оставили от сборной США — 45:23.

В финале наши лидеры в две руки обеспечили Мартьяновой комфортное преимущество — 10:5, когда она вышла на помост против Паулин Ранвье. Марта пропустила пару уколов, и тут упала, подскользнувшись, и перенеся вес тела на опорную ногу. Пришлось замораживать голеностоп, и выходить на помост, поскольку иначе было нельзя. Обратная замена запрещена, и сборная России просто снялась бы с финала, как это произошло днем ранее с американскими саблистами, которые не вышли на бой с Россией за седьмое место, поскольку там двое травмировались.

Опасения, что Мартьянова будет не конкурентна, накладывались на то, что голеностоп раздуется, и нога просто перестанет помещаться в кроссовок. Но врачи сборной России сработали блестяще, а сама Марта получила новый импульс. Бой с Равнье завершился вничью — 4:4, Тибюс она уступила, но всего лишь в один укол — 5:6, а Астрид Гийяр вынесла в одну калитку — 5:1. После этого общекомандное преимущество россиянок выросло до — 35:21, и Коробейникова с Дериглазовой довели бой до победы с колоссальным для финальных поединков преимуществом — 45:34. Кстати, и у наших фехтовальщиц, как и у астронавта Армстронга, есть свое крылатое выражение: «Кто понял жизнь, тот дальше не спешит», взятые у поэта Омара Хайяма.

У наших фехтовальщиц есть свое крылатое выражение: «Кто понял жизнь, тот дальше не спешит». Фото: facebook.com/fie.org

Поздравления всем девушкам, Татарстану, Башкортостану, который подготовил не только спортсменку в состав, но и тренера Тимура Ахматхузина, работающего сейчас с Мартьяновой. Огромные поздравления в адрес первого тренера Марты — Елены Прохоровой, эксклюзивное интервью с которой наши читатели увидят в ближайшем будущем. Мы — чемпионы!

