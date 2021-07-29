Минниханов сообщил, что торговыми партнерами Татарстана в 2020 году выступили около 160 стран

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что торговыми партнерами Татарстана в 2020 году выступили около 160 стран. Об этом он рассказал в Казани на пленарной дискуссии, посвященной деятельности международной системы торговых и промышленных палат.

Татарстан готов к самому широкому сотрудничеству с зарубежными партнерами. Опыт работы зарубежных торгово-промышленных палат интересен для республики, заявил Минниханов.

Он напомнил, что в Торгово-промышленной палате РТ состоят более 2 тыс. членов. В период пандемии организация показала себя как эффективный инструмент поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

Дискуссия проходила в «Казань Экспо» в рамках XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021», который открылся в столице Татарстана накануне.

Напомним, Минниханов рассказал, что Турция вложила в экономику Татарстана порядка $2 млрд. Республика заинтересована в расширении проектов турецкого бизнеса на ее территории, добавил он.

Татьяна Демина