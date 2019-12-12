Бывший замглавы татарстанского управления Следкома перешел в Нижний Новгород

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении руководителем следственного управления СКР по Нижегородской области Айрата Ахметшина.

Официально документ был подписан 6 декабря, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

Айрат Ахметшин родился в 1973 году в Казани. Окончил Казанский государственный университет (позже КФУ) в 1995 году. В республиканскую прокуратуру пришел уже в 1999 году.



Напомним, что до 2017 года Ахметшин занимал пост замглавы управления Следкома по Татарстану. Потом он пошел на повышение, возглавив Кировское областное управление СКР. Этим летом Ахметшин получил звание генерал-майора юстиции.