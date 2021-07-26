Повторная вакцинация в Татарстане: как выполнить рекомендацию Минздрава

Миссия невыполнима



Читательница «Реального времени» Марина привилась от коронавируса еще в январе, как только вакцина стала доступна в Татарстане. Биолог по образованию, она сразу же сочла, что это необходимо, тем более у нее грудной ребенок. С тех пор благополучно прошло полгода, в семье никто не заболел, Марина ходит на работу (она преподает в одном из татарстанских вузов и контактирует с большим количеством людей) — в общем, кажется, все сработало.



Между тем федеральный Минздрав прописал условия повторной вакцинации от коронавируса во временных методических рекомендациях. В них говорится, что в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации повторять прививку нужно через шесть месяцев и только в дальнейшем вакцинироваться через год.



В методических рекомендациях говорится, что в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации повторять прививку нужно через шесть месяцев. Фото mos.ru

Прошло шесть месяцев с тех пор, как Марина привилась от COVID-19. В полном соответствии с рекомендациями Минздрава она собралась повторить прививку — благо Владимир Жаворонков, заместитель министра здравоохранения РТ, в пятницу на пресс-конференции сообщил, что вакцин в республике хватит на всех — и на впервые прививающихся, и на желающих сделать это во второй раз. Но не тут-то было. Марина рассказывает:



— Сначала я попыталась записаться через «Госуслуги». Мне это не удалось: на этапе выбора медицинского учреждения выбрасывало из системы. Я пробовала раз пятнадцать. Потом попыталась дозвониться до поликлиники, трубку там не взяли, а кол-центр через несколько гудков перевел меня на горячую линию по коронавирусу. Ощущение такое, что у разных операторов разная информация по этому вопросу. Первая девушка-оператор сообщила, что мне не положено. Потому что у них на эту тему распоряжений нет и Роспотребнадзор это еще не рекомендовал. «Если мне не верите — позвоните им», — сказала мне она и продиктовала номер. Но трубку в Роспотребнадзоре по этому номеру никто не взял. Я позвонила на горячую линию снова, и на четвертый или пятый раз все мои данные записали и сообщили, что передадут их в мою поликлинику — а оттуда мне перезвонят. Прошло уже пять дней, и мне никто так и не позвонил. Зато в конце прошлой недели мой муж ходил в нашу поликлинику (городская поликлиника №1, филиал 18-й горбольницы на ул. Кирпичной, — прим. ред.), спросил там, можно ли записать меня на повторную вакцинацию. И ему там четко и уверенно сказали: записать нельзя, у них на эту тему еще нет никаких распоряжений, ни в очередь встать нельзя, ничего нельзя…



Где-то можно, а где-то нельзя

Корреспондент «Реального времени» попыталась пройти весь тот же путь. Через портал госуслуг завершить процесс невозможно — из системы просто выкидывает. При попытке дозвониться до поликлиники система переводит звонок на горячую линию по коронавирусу. А там оператор предложила записать данные, передать их в поликлинику — и дальше остается только ждать, пока пациенту перезвонят.



При попытке дозвониться до поликлиники система переводит звонок на горячую линию по коронавирусу. Фото: Максим Платонов

Тем временем наша героиня дождалась, пока пройдут выходные, и снова начала свои попытки. И в конце концов получила четкий ответ на горячей линии:



«Записать мы вас пока не можем, потому что в Татарстане распоряжений по повторной вакцинации пока нет. И пока неизвестно, когда они появятся». А стало быть, и данные для передачи в поликлиники оставлять смысла пока нет.

В ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» нам сообщили:



— В нашей поликлинике повторную вакцинацию мы не проводим, потому что еще не было утвержденного Минздравом распорядка ее проведения, норм, правил. Было просто рекомендательное письмо о том, что она будет проводиться, но ни приказа, ни установленного ее порядка пока нет.



А вот в городской поликлинике №20 Казани нас ждал оглушительный успех: здесь ответа регистратуры при телефонном звонке пришлось ждать целых 14 минут, зато потом сотрудница регистратуры сообщила, что привиться во второй раз можно. Но только «Спутником» и только в порядке живой очереди: «Приходите, мы вас вакцинируем». Мы специально уточнили, действительно ли речь идет о повторной вакцинации, а не о второй дозе вакцины, нам подтвердили: да, всё так.

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов сообщает, что на данном этапе повторная вакцинация проводится, но только по предварительной записи, поскольку в приоритете лица, ранее не вакцинированные. По его словам, указание Минздрава ушло еще 6 июля. Записаться в «лист ожидания» можно через регистратуру медицинского учреждения либо по телефону 122 (через ту самую горячую линию по коронавирусу).

О дальнейшем ходе «повторной вакцинации Шредингера», которая вроде бы как и уже ведется, но пройти ее пока получается не у всех, наше издание будет информировать своих читателей.



Людмила Губаева