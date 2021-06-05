События недели: Путин запустил Aurus, Мишустин приехал на КАМАЗ, а в Казани взялись за самокатчиков

Главные события недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Уходящая неделя в Татарстане по насыщенности была как будто бы и совсем не летней. Было много внимания к республике со стороны высшего руководства России. Путин хоть по видеосвязи, но поучаствовал в запуске производства люксовых авто в ОЭЗ «Алабуга». Премьер-министр Михаил Мишустин приехал на КАМАЗ и даже прокатился на одной из новых моделей челнинского завода. Президент Рустам Минниханов и Госсоветник Минтимер Шаймиев приняли участие в XI Форуме татарских религиозных деятелей. Республика отпраздновала Международный день защиты детей. Традиционно отметился Татарстан подписанием нескольких значимых соглашений и на ежегодном Петербургском экономическом форуме. Кстати, на нем республику назвали одним из лидеров рейтинга Национального инвестклимата в стране.

В Елабуге будут делать 5 тысяч люксовых автомобилей Aurus в год

В начале недели на базе ОЭЗ «Алабуга» состоялся торжественный запуск производства люксовых автомобилей Aurus.

В церемонии открытия по видеосвязи поучаствовал Путин. А еще мероприятие посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор ООО «Аурус» Адиль Ширинов. Обращаясь к собравшимся, президент России поставил задачу довести локализацию автомобиля с нынешних 50% до 80% к началу 2022 года.

— Уверен, что автомобили, которые сойдут с ее конвейера, будут пользоваться спросом. Как вы знаете, я езжу на таких машинах, и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам, — сообщил присутствующим Путин.

В этом году Aurus планирует выпустить около 300—350 автомобилей разной комплектации и постепенно выйти на годовое производство в 5000 автомашин.

В доме купца Стахеева пожар уничтожил крышу

Грустные события в начале недели произошли в нижнекамском поселке Красный Ключ — здесь горел единственный сохранившийся дом в усадьбе купцов и меценатов Стахеевых.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Его построили в 1890 году, здесь жил зять Стахеевых, и это было единственное каменное строение в усадьбе (потому оно и «дожило» до наших дней). С 2018 года дом входил в список объектов культурного наследия регионального значения. Одно время в историческом здании располагался Красноключинский сельсовет, потом оно осталось заброшенным, в нем обитали бездомные, пока три года назад его не законсервировали. Пожары, несмотря на то, что войти в здание было сложно, возникали в нем почти каждый год.

В четверг во время выездного совещания с участием мэра Нижнекамска Айдара Метшина были озвучены две версии пожара — умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем. Следователи считают, что пожар возник после того, как подростки, проникшие в здание, подожгли обертку от конфет.

Чтобы избежать повторения таких инцидентов, городские власти решили установить по периметру и на прилегающей территории камеры видеонаблюдения, которые подключат к пульту дежурной части УВД. Кроме того, здание загерметизируют железными листами, чтобы полностью перекрыть доступ внутрь. Восстановят и крышу — на ее изготовление по аутентичным параметрам и монтаж потребуется около двух месяцев. Все затраты по решению этих задач возьмет на себя местный бюджет.

После казанских событий в России ужесточат оборот оружия

На днях Комитет Госсовета по законности и правопорядку одобрил поправки, ужесточающие оборот оружия после трагических событий, произошедших в Казани и Керчи.

Фото: realnoevremya.ru

Депутаты согласились с предложением повысить возраст, с которого можно покупать стрелковое оружие, с 18 до 21 года. Тот, кто приобретает нарезное оружие для самообороны, обязан будет иметь опыт владения в течение 5 лет и не быть замеченным в противоправных действиях.

Кроме того, поправки ужесточают административную ответственность за нарушение правил оборота оружия. Например, за владение оружием в пьяном виде и за неподчинение представителям правопорядка придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей вместо нынешних 500.

Все — для детей

1 июня в День защиты детей практически в каждом населенном пункте Татарстана прошли праздничные мероприятия — только в Казани их было более 100.

Фото: Ринат Назметдинов

Одно из самых массовых состоялось в Старо-Татарской слободе. А возле Дворца земледельцев в этот день прошел семейный праздник под названием «Школьный пикник», открыв собой развлекательную программу международного форума «Здоровые города. Здоровое питание детям». Для его участников и гостей организовали лекции, концерт, выставку рисунков и дегустацию блюд школьного меню. Вела развлекательную программу известная телеведущая Тутта Ларсен.

Мы будем петь голосами наших детей

В студии «ШАЯН ТВ» в праздничный день подвели итоги конкурса детской песни «Балачак җыры».

Его победители — авторы пяти лучших песен, которые выбрало жюри, получили премии в 50 000 рублей и получили возможность записать свои песни в профессиональной аранжировке в студии, а также снять клип. Конкурс песен для детей проходит во второй раз, а количество заявок по сравнению с прошлогодним выросло почти в три раза — с 40 до 110. Конкурс прошел в три этапа — до второго были допущены лишь 20 композиций, из них жюри отобрало 5 самых лучших.

География конкурса тоже заметно расширилась: заявки поступили не только от жителей РТ, но и Удмуртии, Башкортостана, Чувашии, Москвы и Челябинска. Самому младшему участнику — 23 года, а самому старшему — 90. Им стал композитор Масгут Имашев, который вместе с поэтом Мирхади Разовым написал песню «Их, күңелле биюләре». Она, набрав 5 013 голосов, стала победителем интернет-конкурса зрительских симпатий.

Фото: Максим Платонов

Самокатчикам ограничат «свободу»

В исполкоме Казани в середине недели обсудили проблему с электросамокатами, обострившуюся в этом году.

За круглым столом собрались компании-операторы, предоставляющие самокаты в аренду, мэр города Ильсур Метшин, представители прокуратуры и ГИБДД Казани. Количество инцидентов стало совсем уж неприличным, на что обратил внимание президент республики Рустам Минниханов и дал команду за неделю принять меры по наведению порядка на улицах.

Глава города озвучил несколько проблем: никто не отвечает за последствия езды, а люди бросают самокаты посреди дороги. С начала сезона в Казани зафиксировано более 200 нарушений правил парковки. Около месяца над проектом, который должен жестко ограничить использование электросамокатов и других СИМов, работает ГИБДД совместно с властями Казани.

Как выяснилось, ввести проект для компаний, предоставляющих эту технику в прокат, в действие не так просто. Но предпринимаются другие меры. Так, по требованию исполкома Казани, в городе установили зоны ограничения скорости до 10—15 км/ч в местах большого скопления пешеходного трафика. Это Кремлевская набережная, улица Баумана, Набережная озера Кабан, рынок «Родина», вблизи Казанского кремля, перекрестки с плотным трафиком, дорожки в парках и на оживленных улицах. Всего таких зон в городе 73. А чтобы оградить детей от опасной езды, пользоваться СИМ собираются запретить людям, которые весят не больше 30 кг.

«Классный задел» КАМАЗа для лидерства

3 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Набережные Челны.

Фото: tatarstan.ru

Главе правительства показали и рассказали, как устроено производство ПАО «КАМАЗ». Он поучаствовал в совещании по развитию автогиганта с учетом современных тенденций в области электродвижения. В том числе ему показали и новейшую сборку КАМАЗ-54901 премиум-класса на газодизельном оборудовании — и машину он опробовал лично.

Премьер оценил высокий уровень локализации завода каркаса кабин и новейшие двигатели стандарта Евро-5, обсудил программы господдержки отрасли. Побывав в конвейерном цехе и собственноручно поучаствовав в операции по установке головки блока цилиндров, Мишустин назвал объем производства новых камазовских двигателей в 12 тысяч в год «классным заделом» для лидерства в отрасли. А КАМАЗ, согласно его спичу, — один из флагманов по производству автомобилей в своем классе в России.

Татарстан снова в лидерах

В Санкт-Петербурге прошел очередной Международный экономический форум.

В этом году форум прошел без участия президента Татарстана. Республику на нем представляет большая правительственная делегация во главе с премьер-министром Алексеем Песошиным. В рамках форума состоялось подписание важных для республики и ее экономики договоров и соглашений. Так, соглашения о тиражировании практики республики по профилактике нарушений контрольно-надзорных требований «Проверенный бизнес» подписал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Теперь татарстанский опыт будет применяться в семи субъектах страны.

Трехстороннее соглашение в области расширения применения электротранспорта в России подписали электросетевая компания «Россети», госкорпорация «Росатом» и автопроизводитель КАМАЗ.

Фото: tatarstan.ru

В пятницу Агентство стратегических инициатив представило на полях форума рейтинг Национального состояния инвестиционного климата в регионах России. Татарстан уже в третий раз сохранил в нем вторую позицию, уступив лишь Москве. Выступая в этот день перед участниками экономического форума, президент РФ Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров по качеству жизни.

— Ожидаемо и закономерно лидерами стали такие регионы, как Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург. Это наши традиционные центры деловой активности, здесь давно вкладываются серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей, — отметил он.

Татарстан стал лидером по нескольким показателям, из которых составляется итоговый балл рейтинга — доступность кредитных ресурсов, удовлетворенность процедурами получения государственных и муниципальных арендных площадей и снижение доли компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий. По итогам 2020 года объем инвестиций, привлеченных в РТ, составил 602 млрд рублей: несмотря на коронавирусный год, он всего на 6% ниже итога 2019 года, когда в экономику региона было привлечено 640 млрд рублей.

Оставив глубокий след в истории

4 июня, в пятницу, в Казани открылся XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

Фото: tatarstan.ru

Местом его проведения стал международный выставочный центр «Казань Экспо», куда приехали 1200 представителей духовенства и гостей из 72 регионов России, в их числе 14 женщин — в основном это преподавательницы женских медресе.

Пленарное заседание форума прошло с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника — первого президента республики Минтимера Шаймиева. В своем выступлением перед делегатами он напомнил о сложностях формирования новой татарской государственности в 90-х и подчеркнул:

— Мы можем гордиться собой! Если есть цель, можно достичь многого. В истории мы оставили глубокий след, и большое достижение — этот праздник.

Особо Минтимер Шаймиев отметил важность сохранения родного языка и качественного преподавания татарского языка в школах, а в деятельности татарского духовенства призвал как можно активнее использовать современные технологии.

Маршруты местные, кешбэк гарантирован

Госкомитет по туризму Татарстана озвучил в начале недели туристические проекты, которые будут реализованы этим летом на территории республики, и прогнозы относительно числа туристов, которые посетят регион.

Фото: Илья Репин

Тех, кто решит провести отпуск или выходные в Татарстане, ждут разнообразные туристические программы и виды отдыха.

Как отметил глава комитета Сергей Иванов, этим летом ожидается гораздо больше туристов, чем раньше. По его словам, только за 10-дневные майские выходные в Казани отдохнули порядка 150 тысяч жителей других регионов страны. Больше всего туристов и экскурсантов Казань принимает из Москвы и Санкт-Петербурга, следующие в списке — соседи по ПФО.

Кроме того, путешествуя по республике, ее жители смогут стать участниками федеральной программы по возврату средств. Правда, для этого придется выполнить ряд условий, напомнил Иванов.

СИБУР и ТАИФ

В апреле СИБУР и ТАИФ объявили об объединении бизнесов. Сделку во время Петербургского экономического форума прокомментировал председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

— Мы с акционерами ТАИФа делаем это объединение для того, чтобы быть одной из лидирующих компаний в мире в своем секторе. Это первый постулат. Второй постулат: СИБУР и ТАИФ — компании, которые достаточно успешны в своем секторе для того, чтобы сделать этот шаг. У каждого из нас есть свои сильные стороны, и мы уважаем эти стороны внутри себя. И именно то, что и одна компания, и другая компания даст в объединении от себя что-то сильное — это будет равноправие не только на уровне финансовом, но и на уровне культуры и дальнейшего развития, — сказал Конов.

Пост сдал — пост принял

Ряд кадровых назначений произошел на этой неделе в правительстве РТ.

Заместителем министра экономики Татарстана назначен Роман Амирханов. Ранее он занимал должность замруководителя — начальника отдела государственной статистики в Казани ТО Федеральной службы государственной статистики по РТ.

А новым руководителем аппарата Общественной палаты республики стала Мадина Сибгатуллина, стремительно сменив на этом посту Лилиану Багаутдинову, которая возглавила аппарат ОП РТ лишь в апреле текущего года. Распоряжение о назначении Сибгатуллиной подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. В 2018 году Сибгатуллина стала председателем Совета молодых ученых и специалистов Казани.

Прием в честь победителей

В казанском Кремле накауне утром состоялось чествование ватерполистов клуба «Синтез» — они стали чемпионами России.

Фото: Ринат Назметдинов

Победителей чемпионата страны на встречу с президентом РТ пригласили в его резиденцию. Поздравляя спортсменов с победой, Рустам Минниханов отметил, что «завоевание второго подряд титула и третьего в истории клуба подводит итог успешной планомерной работы всего коллектива: и руководства клуба, и тренерского состава, и игроков, и административного персонала».

В свою очередь, капитан команды Сергей Лисунов подарил президенту Татарстана игровой мяч и общую фотографию ватерполистов «Синтеза» после победного матча в Москве. Именно она сейчас украшает главную страницу официального сайта Федерации водного поло России.

Это не единственная победа спортсменов СК ВВС «Синтез»: на недавнем чемпионате России по прыжкам в воду спортсмены завоевали три олимпийские лицензии. Всего по итогам чемпионата у синтезовцев пять золотых медалей, по одной серебряной и бронзовой награде.