Чем угощали на казанском «Школьном пикнике»
Сегодня перед Дворцом земледельцев прошел семейный праздник под названием «Школьный пикник». Он открыл развлекательную программу международного форума «Здоровые города. Здоровое питание детям», который в эти дни проходит в столице РТ. Для участников пикника организовали лекции, концерт, выставку рисунков и дегустацию блюд школьного меню. Модератором развлекательной программы выступила известная телеведущая Тутта Ларсен.
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