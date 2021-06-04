«Россети», «Росатом» и КАМАЗ будут развивать электротранспорт в России

Электросетевая компания «Россети», госкорпорация «Росатом» и автопроизводитель КАМАЗ подписали трехстороннее соглашение в области расширения применения электротранспорта в России на Петербургском международном экономическом форуме.

Предполагается, что соглашение даст старт совместному проекту, по которому будет осуществляться разработка комплексного решения для российских городов в области электротранспорта, зарядной инфраструктуры и ее сервисному обслуживанию.

Планируется, что благодаря этому в стране станет больше экотранспорта и снизится негативное влияние автомобилей на окружающую среду. Участники создадут специальную проектную группу, сообщает ТАСС.

Маргарита Головатенко