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«Россети», «Росатом» и КАМАЗ будут развивать электротранспорт в России

11:53, 04.06.2021
«Россети», «Росатом» и КАМАЗ будут развивать электротранспорт в России
Фото: tatarstan.ru

Электросетевая компания «Россети», госкорпорация «Росатом» и автопроизводитель КАМАЗ подписали трехстороннее соглашение в области расширения применения электротранспорта в России на Петербургском международном экономическом форуме.

Предполагается, что соглашение даст старт совместному проекту, по которому будет осуществляться разработка комплексного решения для российских городов в области электротранспорта, зарядной инфраструктуры и ее сервисному обслуживанию.

Планируется, что благодаря этому в стране станет больше экотранспорта и снизится негативное влияние автомобилей на окружающую среду. Участники создадут специальную проектную группу, сообщает ТАСС.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортУслугиАвтоЭкономикаПромышленностьМашиностроение Татарстан
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