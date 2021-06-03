Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов прокомментировал объединение с ТАИФом

Недавно СИБУР и ТАИФ объявили об объединении их бизнесов. Сделку прокомментировал председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

— Мы с акционерами ТАИФа делаем это объединение для того, чтобы быть одной из лидирующих компаний в мире в своем секторе. Это первый постулат. Второй постулат: СИБУР и ТАИФ — компании, которые достаточно успешны в своем секторе для того, чтобы сделать этот шаг. У каждого из нас есть свои сильные стороны, и мы уважаем эти стороны внутри себя. И именно то, что и одна компания, и другая компания даст в объединении от себя что-то сильное — это будет равноправие не только на уровне финансовом, но и на уровне культуры и дальнейшего развития, — сказал Конов.

Он прокомментировал и вопрос об одном из важных факторов успеха — корпоративной культуре:

— С точки зрения корпоративной культуры это не сделка, где одна компания приносит корпоративную культуру в другую. Это сделка, где две объединяющиеся компании создают свою культуру с учетом сильных сторон обеих компаний для того, чтобы сделать следующий шаг.



В конце апреля Группа ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» объявили о начале объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Как было заявлено: в рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% в обмен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.

Президент РТ Рустам Минниханов комментировал сделку: «Сделка объективная, с нами вопрос обсуждался. Если собственник создает в РТ рабочие места — хорошо».

В конце мая руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что власти Татарстана пока не определились с дальнейшими действиями в отношении своей доли в ПАО «Казаньоргсинтез» после завершения сделки по объединению нефтехимических и энергетических бизнесов СИБУРа и Группы ТАИФ.

Маргарита Головатенко