Путин назвал Татарстан одним из лидеров по качеству жизни
Агентство стратегических инициатив вместе с экспертами составило Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации. О первых результатах рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2021.
— Ожидаемо и закономерно лидерами стали такие регионы, как Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург. Это наши традиционные центры деловой активности, здесь давно вкладываются серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей, — отметил он.ОбществоВласть Татарстан
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Габдель Юссон.