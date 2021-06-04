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Путин назвал Татарстан одним из лидеров по качеству жизни

14:50, 04.06.2021 1
Путин назвал Татарстан одним из лидеров по качеству жизни
Фото: kremlin.ru

Агентство стратегических инициатив вместе с экспертами составило Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации. О первых результатах рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2021.

— Ожидаемо и закономерно лидерами стали такие регионы, как Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург. Это наши традиционные центры деловой активности, здесь давно вкладываются серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей, — отметил он.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    И ему того же пожелаем.

    Габдель Юссон.
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