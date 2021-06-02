Заместителем министра экономики Татарстана назначен Роман Амирханов
Заместителем министра экономики Татарстана назначили Романа Амирханова, распоряжение об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
На должность начальника Департамента социально-экономического мониторинга Минэкономики РТ Амирханов официально вступил 26 мая. Ранее он занимал должность заместителя руководителя — начальника отдела государственной статистики в Казани ТО Федеральной службы государственной статистики по РТ.
В конце мая в Татарстане назначили нового руководителя аппарата Общественной палаты республики — им стала Мадина Сибгатуллина. Она сменила на этом посту Лилиану Багаутдинову, которая возглавила аппарат ОП РТ в апреле текущего года.
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