Минниханов потребовал за неделю разработать правила использования электросамокатов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещаний поручил за неделю разработать правила использования электросамокатов в республике. Видео с заседания опубликовала пресс-служба главы республики.

— В течение недели примите решение каким образом эти самокаты эксплуатировать будем <..> Или скоростной режим, или еще какие-то вещи. Должны быть места, где на них можно покататься. <..> Вы видели, как они летают?

Фото: realnoevremya.ru

Глава республики обратил внимание, что уже есть случаи со смертельным исходом.

На этой неделе замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что сейчас прорабатывается вопрос с руководством шеринговых компаний, чтобы ограничить доступ к электросамокатам для детей. Он допустил, что со временем количество мест, где нужно будет слезть с электросамоката, чтобы перейти дорогу, будет увеличиваться.