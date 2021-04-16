В Татарстане назначили руководителя аппарата Общественной палаты
В Татарстане назначили руководителя аппарата Общественной палаты республики. Им стала Лилиана Багаутдинова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
«Назначить с 16 апреля 2021 года Багаутдинову Лилиану Ильшатовну руководителем государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан», — говорится в документе.
В январе глава Общественной палаты РТ Зиля Валеева рассказала «Реальному времени» об основных достижениях ведомства.ОбществоВласть Татарстан
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