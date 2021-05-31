Новости общества

06:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В исполкоме Казани проходит круглый стол с операторами аренды самокатов

16:06, 31.05.2021 1
В исполкоме Казани проходит круглый стол с операторами аренды самокатов
Фото: пресс-служба мэрии

В Казани в исполкоме города проходит круглый стол с операторами аренды самокатов. В мероприятии также принимают участие мэр Ильсур Метшин, прокуратура и ГИБДД Казани, сообщили в пресс-службе исполкома города.

Глава города отметил, что в Казани большая проблема с элетросамокатами. Никто не отвечает за последствия езды, люди бросают самокаты посреди дороги, обозначил проблемы мэр.

фото: пресс-служба мэрии

«Катание на самокатах из модной забавы стало головной болью», — заявил Метшин.

Как и где пользоваться самокатами, нужно регламентировать, добавил он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании поручил за неделю разработать правила использования электросамокатов в республике.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 май
    не думала, что это станет такой проблемой для жителей) просто массово дорвались до такого развлечения, через месяц проблема сама собой пропадет
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем