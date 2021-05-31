В исполкоме Казани проходит круглый стол с операторами аренды самокатов
В Казани в исполкоме города проходит круглый стол с операторами аренды самокатов. В мероприятии также принимают участие мэр Ильсур Метшин, прокуратура и ГИБДД Казани, сообщили в пресс-службе исполкома города.
Глава города отметил, что в Казани большая проблема с элетросамокатами. Никто не отвечает за последствия езды, люди бросают самокаты посреди дороги, обозначил проблемы мэр.
«Катание на самокатах из модной забавы стало головной болью», — заявил Метшин.
Как и где пользоваться самокатами, нужно регламентировать, добавил он.
Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании поручил за неделю разработать правила использования электросамокатов в республике.
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