В исполкоме Казани проходит круглый стол с операторами аренды самокатов

Фото: пресс-служба мэрии

В Казани в исполкоме города проходит круглый стол с операторами аренды самокатов. В мероприятии также принимают участие мэр Ильсур Метшин, прокуратура и ГИБДД Казани, сообщили в пресс-службе исполкома города.

Глава города отметил, что в Казани большая проблема с элетросамокатами. Никто не отвечает за последствия езды, люди бросают самокаты посреди дороги, обозначил проблемы мэр.

фото: пресс-служба мэрии

«Катание на самокатах из модной забавы стало головной болью», — заявил Метшин.

Как и где пользоваться самокатами, нужно регламентировать, добавил он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании поручил за неделю разработать правила использования электросамокатов в республике.



Алексей Нечаев