Татарстан в «пандемийный» год остался лидером Национального рейтинга состояния инвестклимата

«Учимся конкурировать с нашим добрым соседом, братской Республикой Татарстан»

Татарстан третий год подряд занимает второе место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляет Агентство стратегических инициатив. Традиционно рейтинг представили сегодня во время Петербургского международного экономического форума.

Мероприятие не смог посетить президент Татарстана Рустам Минниханов (участвует в XI Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей, — прим. ред.), вместо него делегацию Татарстана возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин, однако слово после оглашения рейтинга ему не предоставили.

— Республика Татарстан входит в те 40 регионов, которые не снизили общесредний индекс по сравнению с прошлым годом, и также продолжает расти, — сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Татарстан занял первое место сразу по нескольким показателям — доступность кредитных ресурсов, удовлетворенность процедурами получения государственных и муниципальных арендных площадей. Лидирует республика по снижению доли компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий.



На презентации рейтинга некоторые главы других регионов упомянули Татарстан.

— Ну и, конечно, мы постоянно учимся у наших коллег. Учимся конкурировать с нашим добрым соседом, братской Республикой Татарстан, — отметил глава Башкирии Радий Хабиров, чей регион впервые поднялся с 9-го места в 2020 году на 5-е.



«Мы постоянно учимся у наших коллег. Учимся конкурировать с нашим добрым соседом, братской Республикой Татарстан», — отметил Радий Хабиров. Фото: tatarstan.ru

Татарстан в своей речи отметил и глава Нижегородской области Глеб Никитин. Этот регион за год скакнул сразу с 18-го на 6-е место.

— В дальнейшем мы планируем создать онлайн-портал для комплексной и оперативной поддержки малого и среднего предпринимательства. За его основу в Нижегородской области возьмем функционал платформы ФАСТТРЕК.РФ, которая создана и уже используется правительством Республики Татарстан, — сказал Никитин.

Отреагировал и министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов:

— Прошедший год стал серьезным вызовом для всего мирового сообщества. Для обеспечения экономической и социальной стабильности были реализованы беспрецедентные по своему масштабу федеральные меры поддержки пострадавших отраслей экономики. Дополнительно на уровне Татарстана оперативно был разработан комплекс финансовых и нефинансовых инструментов для поддержки предприятий тех отраслей, которые не вошли в перечень пострадавших, но также ощутили на себе негативные последствия кризиса. Отмечу, что мы принимали решения на основе обратной связи с бизнесом, с учетом реальных потребностей и проблем, которые предприятия испытывали в период ограничений.

Фото: tatarstan.ru

Замер результатов этого рейтинга проходил в экстремальных условиях

В целом топ рейтинга выглядит так:

Москва;

Татарстан;

Тюменская область;

Тульская область;

Башкирия;

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Нижегородская область;

Московская и Новгородская области, Краснодарский край;

Самарская, Сахалинская, Ярославская и Калужская области, Санкт-Петербург; Челябинская область; Тамбовская, Ленинградская и Белгородская области, Саха (Якутия);

Крым, Калининградская и Липецкая области, Адыгея;

Смоленская, Магаданская, Ростовская, Кемеровская, Астраханская и Ульяновская области, Камчатский край, Карелия, Калмыкия.

Как объяснили в АСИ, формат представления результатов изменился ввиду незначительной разницы между регионами. Большинству регионов удалось улучшить свои результаты за счет сокращения времени прохождения различных процедур (получение разрешения на стройку, подключение к электросетям, постановка на кадастровый учет), а также благодаря улучшению качества каналов взаимодействия бизнеса и руководства субъекта РФ.

Светлана Чупшева отметила — 40 из 85 регионов улучшили свой интегральный индекс по сравнению с прошлым годом.

— При этом больше выросли те субъекты РФ, которые в рейтинге прошлого года находились во второй половине списка, то есть отстающие, — заявила она, отметив среди них Крым (11-е место) и Сахалинскую область (8-е место).



Первый вице-премьер Андрей Белоусов констатировал, что замер результатов этого рейтинга проходил в экстремальных условиях.

— Если раньше рейтинг характеризовал достижения и возможности регионов по улучшению бизнес-климата, то в этом году он скорее показывает степень положительного взаимодействия регионов и бизнеса... Результаты рейтинга показали несколько позитивных тенденций. Первое — был зафиксирован рост поддержки государством и регионами субъектов малого и среднего предпринимательства. Второе — впервые было отмечено снижение административного давления на бизнес. Третье — бизнес отметил, что улучшилась регуляторика в строительстве. За прошлый год было отменено 3 тыс. регуляторных норм. Бизнес это почувствовал, — отметил Белоусов.



Первый вице-премьер Андрей Белоусов констатировал, что замер результатов этого рейтинга проходил в экстремальных условиях. Фото: roscongress.org

История Татарстана в рейтинге

Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Он появился в 2014 году, тогда была представлена его пилотная версия, которая включала всего 21 регион. Ежегодно перечень лучших регионов по инвестклимату озвучивают на Петербургском экономическом форуме. Первый полномасштабный рейтинг был представлен в 2015 году и уже включал 76 регионов. В 2016 году рейтинг охватил уже все 85 регионов. В последующие годы сформировался постоянный топ рейтинга, в который стабильно входит и Татарстан.

Республика традиционно занимает в списке высокие позиции в списке. Самое низкое, четвертое место Татарстан занимал в год, когда рейтинг был впервые опубликован. Уже в 2015 году регион занял первое место и держался на этой позиции три года подряд. В 2018 году Татарстан откатился на третье место, но уже в 2019-м смог подняться на второе и держится там до сих пор.

Отметим, что по итогам 2020 года объем инвестиций, привлеченных в Татарстан, составил 602 млрд рублей. Несмотря на «пандемийный» год, он ненамного ниже — на 6% — результата 2019 года, когда в Татарстан привлекли 640 млрд рублей.

Дарья Пинегина