«Татарстан сделает еще один шаг вперед»: Путин дал старт производству Aurus в Елабуге

Фото: Максим Платонов

Путин открыл производство Aurus по видеосвязи

В Татарстане на базе ОЭЗ «Алабуга» стартовало серийное производство люксовых автомобилей Aurus. В открытии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

В мероприятии, помимо Путина, приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор ООО «Аурус» Адиль Ширинов. Обращаясь к присутствовавшим на церемонии, Путин поставил задачу довести локализацию автомобиля с нынешних 50% до 80% к началу 2022 года.

— Помню, как все это начиналось, и хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого проекта, в развитии и оснащении этой производственной площадки. Уверен, что автомобили, которые сойдут с ее конвейера, будут пользоваться спросом. Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам, — заявил Путин.

В старте серийного производства люксовых автомобилей Aurus по видеосвязи принял участие Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

По его словам, предстоит большая работа по углублению деятельности около 100 поставщиков.

— Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин «Аурус» усилит присутствие российских автомобилей и на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции. И конечно, открытие производственной площадки в Татарстане — это еще один стимул для развития региона. Татарстан и так у нас в передовиках по очень многим показателям, но за счет появления современных рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, которые необходимы для решения социальных задач, Татарстан сделает еще один шаг вперед, — отметил Путин.

В этом году Aurus планирует выпустить около 300—350 единиц разной комплектации, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В дальнейшем планируется выйти на 5000 экземпляров по году. Глава Минпромторга РФ добавил, что первым предприятием по коллаборации стал КВЗ, который на базе легкого вертолета «Ансат» создал «Аурус».

В этом году Aurus планирует выпустить около 300—350 единиц разной комплектации, сообщил Денис Мантуров. Фото: Максим Платонов

Когда и куда поступят Aurus'ы

Первые автомобили представительского класса Aurus Senat, произведенные в ОЭЗ «Алабуга», будут выпущены в начале следующей недели. Об этом сообщил сегодня генеральный директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов перед началом запуска серийного производства. По его словам, в июне автомобили поступят на продажу в партнерские салоны. В день открытия серийного производства марки на конвейере собирали 10 автомобилей модификации «седан».

В развертывание производства инвестировано около $25 млн, уточнил Ширинов. По его словам, это инвестиции не во весь бизнес, а только в индустриальную часть, которая охватывает сварочный комплекс, модернизацию окрасочного комплекса и сборочного производства. Согласно бизнес-плану, окупаемость проекта должна составить не более 7 лет, но руководство компании допускает сокращение срока окупаемости до 6 лет.

Напомним, что Aurus будут выпускать на базе уже действовавшего производства — завода «Соллерс Форд». Этот завод появился в Елабуге еще в прошлом десятилетии и изначально предназначался для выпуска коммерческих Fiat Ducato в партнерстве с итальянской Fiat Auto. Позже компания Sollers, построившая завод, расторгла партнерство с итальянской компанией и заключила новое — с Ford. После этого на заводе выпускали легковые автомобили Ford Kuga и Ford Explorer, а также коммерческие автомобили Ford Transit. В марте 2019 года Ford объявил о реструктуризации, в рамках которой свернул производство легковых автомобилей в России, в Елабуге осталось только производство Ford Transit.



Первые автомобили представительского класса Aurus Senat будут выпущены в начале следующей недели, сообщил Адиль Ширинов. Фото: Максим Платонов

«Проект однозначно будет окупаемым, — заверил Ширинов. — Есть возможность работать над издержками, а 6 лет — это вполне реалистичный срок, а с точки зрения мировой автомобильной индустрии — хороший срок».

На первом этапе в Елабуге планируется производить седан Aurus Senat с последующим освоением Aurus Komendant (SUV), но сроки пока не уточнены. Завод рассчитан при определенных условиях на выход на производство до 5000 автомобилей в год.

Ширинов также добавил: к концу года автомобили представительского класса Aurus Senat должны пройти сертификацию для эксплуатации на рынках Ближнего Востока. По его словам, люксовый бренд в первую очередь ориентирован на международные экспортные рынки, что займет 70—80% продаж.

Aurus будут выпускать на базе уже действовавшего производства — завода «Соллерс Форд». Фото: Максим Платонов

В первую очередь речь идет о рынке ОАЭ, где работает арабский инвестиционный фонд Tawazun Strategic Development Fund с долей 36%. Основные усилия будут сосредоточены на направлении стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые включают 20 государств. «До конца года надо решить вопросы по сертификации, потом выходить. На европейские рынки Aurus планируется выводить после Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии», — уточнил Ширинов.



Остальные 20—30% объемов планируется реализовывать внутри России.

На сборочном производстве в ОЭЗ «Алабуга», возможно, будут выпускать автомобили Aurus с легкой навесной броней.

«Тяжелая броня по мировому стандарту наивысшей степени защиты потребует модернизации», — пояснил Адиль Ширинов. По его словам, это связано с повышением веса кузова, который должен собираться на платформе с другой степенью нагрузки. «Но выпускать автомобили с броней легкого и среднего класса возможно, с этим завод справится», — заверил он.

Луиза Игнатьева