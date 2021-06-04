Опыт Татарстана по снижению давления на бизнес применят в Крыму и Ставропольском крае

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Опыт Татарстана по снижению административного давления на бизнес будут применять в Крыму и Ставропольском крае. Соглашения о тиражировании практики республики по профилактике нарушений контрольно-надзорных требований «Проверенный бизнес» подписал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Подписание соглашения состоялось на Петербургском экономическом форуме. Теперь татарстанский опыт будет применяться в семи субъектах страны.

Портал «Проверенный бизнес», созданный при поддержке Министерства экономики РТ, был высоко оценен руководством страны. На портале предприниматели могут проверить соответствие своей деятельности надзорным требованиям.

«Функционал портала также позволяет выявить системные проблемы во взаимодействии бизнеса и проверяющих инстанций и оперативно устранить их. Такой комплексный подход значительно снижает давление на бизнес», — цитирует Шагиахметова пресс-служба Минэкономики РТ.

В январе 2021 года «Реальное время сообщало, что на интернет-портале «Проверенный бизнес» запустили сервис «Модуль обратной связи» в форме небольшого опросника. По отзывам можно будет понять удовлетворенность бизнеса визитом эксперта и выявить возможные нарушения, которые допустили во время проверки.



Ольга Плешкова