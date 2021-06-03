На реставрацию усадьбы Стахеева после пожара потребуются 300 миллионов и три года

Фото: Ангелина Панченко

У следствия две версии пожара

В минувший вторник после полудня в пригородном поселке Красный Ключ произошел пожар в здании, относящемся к объектам культурного наследия регионального значения, — усадьбе известного елабужского купца и мецената Ивана Стахеева. Пожар, к счастью, быстро ликвидировали, и само здание не пострадало, за исключением кровли — осталась лишь треть крыши.

Инцидент вызвал большой резонанс в обществе и СМИ. В городских пабликах жители Нижнекамска выражали негодование, что власти города не могут найти средства, чтобы обеспечить сохранность уникального для молодого города, единственного культурно-исторического объекта и восстановить его.

Пожарная инспекция, обследовавшая дом после пожара, выдвинула две версии — умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем. Следователи считают, что пожар возник после того, как подростки, проникшие в здание, подожгли обертку от конфет.

Фото: Ангелина Панченко

Обо всем этом сегодня мэру Нижнекамска Айдару Метшину в ходе выездного совещания сообщил начальник нижнекамского отдела надзорной деятельности МЧС РТ Рамиль Насибуллин. Чтобы избежать повторения таких инцидентов, городские власти решили установить по периметру и на прилегающей территории камеры видеонаблюдения, которые подключат к пульту дежурной части УВД. Кроме того, здание загерметизируют железными листами, чтобы полностью перекрыть доступ внутрь. Восстановят и крышу — на ее изготовление по аутентичным параметрам и монтаж потребуется около двух месяцев. Все затраты по решению этих задач возьмет на себя местный бюджет.

На реконструкцию потребуется не меньше трех лет, если найдут финансы

— Главная задача — выйти на реставрационные работы. Проведены предпроектные работы, мы рассматривали функциональную концепцию здания и думаем, что здесь будет музей купеческого быта, который будет включать в себя историческую составляющую, связанную с бытом купечества того времени, деятельностью Стахеева на нашей территории. Этот музей станет составной частью экопарка в Красном Ключе и реконструкции всей исторической части поселка, что должно в результате стать единым ансамблем, — пообещал Айдар Метшин.

Фото: Ангелина Панченко

Чтобы объединить территории экопарка с купеческим домом, дополнил мэр, будут демонтированы 13 частных гаражей, стоящих от него буквально в 3—4 метрах. Местные власти решали вопрос три года, и в итоге найден компромисс — собственникам предоставили новые гаражные места. К осени гаражную линию уже полностью разберут.

Как заверил Айдар Метшин, стахеевский дом будет полностью восстановлен. По его словам, на создание проекта и последующую реконструкцию потребуется не менее трех лет. Главная задача — найти источники финансирования. Не отвергают власти и вариант государственно-частного партнерства, ведь «важно сохранить историческое наследие».

Если несколько лет назад цена вопроса реконструкции была около 250 млн рублей, то сегодня с учетом инфляции и прочих параметров превышает 300 млн рублей, поделилась с «Реальным временем» начальник Управления культуры НМР Гузель Мубаракшина.

Фото: Ангелина Панченко

«Глобальной работы по обращению к бизнесу не было»

Что касается истории дома Ивана Стахеева, построен он был в 1890 году как летняя дача. Сегодня он единственный сохранившийся из 10 домов, принадлежавших семье купца, построенных на нижнекамской земле. Как рассказала Мубаракшина, «купцы были настолько успешны, что вкладывались во все — торговлю, промышленность, меценатство и в свой быт. Настолько у них было все продумано — уже тогда, в конце XIX века, в этом здании были водопровод и электричество. Стахеев увлекался садоводством, и около этой дачи были посажены прекрасные сады с экзотическими деревьями и кустарниками».



1884 год. Фото: meshok.net

В советские годы в здании располагался Красноключинский сельсовет, потом оно стало непригодным для эксплуатации. Какое-то время дом находился в частном владении и постепенно разрушался.

1950-е годы. Фото предоставлено Историко-краеведческим музеем города Набережные Челны

В 2017 году местные власти выкупили здание и передали на баланс бюджета, спустя год купеческий дом был включен в список ОКН республиканского значения. Он был законсервирован, а на его территории периодически проводили уборку волонтеры и сотрудники управления культуры, пеший обход и осмотр здания ежедневно совершал глава Красноключинского поселения.



На вопрос нашего корреспондента, почему до сих пор к вопросу реконструкции единственного в городе исторического здания не присоединились промышленники и бизнесмены Нижнекамска, Гузель Мубаракшина ответила, что «большой, глобальной работы по обращению к ним не проводилось только потому, что мы не вышли на готовый проект реконструкции. Те 1,5 млн рублей, которые были выделены в 2014 году в рамках программы «Мирас», их было недостаточно: требовалось 3 млн рублей на проектные работы и 300 тысяч — на экспертизу. Время идет, цены меняются, и сегодня это уже 7 миллионов».

Ангелина Панченко