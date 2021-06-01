Татарстан предложил повысить возраст с 18 до 21 года при приобретении оружия

Комитет Госсовета по законности и правопорядку одобрил поправки, ужесточающие оборот оружия после трагических событий в Казани и Керчи. Так, депутаты согласились с консолидированным предложением повысить возраст с 18 до 21 года, который дает право на приобретение оружия. Отдельные предложения о повышении возраста до 27 лет были отклонены.

Повышенный возраст устанавливается для приобретения гладкоствольного длинноствольного, газового, спортивного, охотничьего и ряда других видов оружия. Тот, кто приобретает нарезное оружие для самообороны, обязан будет иметь опыт владения в течение 5 лет и не быть замеченным в противоправных действиях.

В дополнение к этому ужесточается административная ответственность за нарушение правил оборота оружия. Так, за владение оружием в пьяном виде и за неподчинение представителям правопорядка придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей вместо прежних 500 рублей.

Всего по поручению президента РТ были разработаны несколько поправок сразу в пять федеральных законов, которые повышают ответственность пользователей оружия.

Фото: realnoevremya.ru

Ужесточение ответственности медицинских работников при выдаче справок на приобретение оружия Госсоветом не разрабатывалось. С этой целью Татарстан подготовил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложил изменить нормативное правовое регулирование при допуске к оружию и «взять под свой контроль».

Пакет поправок вынесут на утверждение депутатов парламента на очередной сессии 11 июня, после чего внесут в Госдуму РФ.

Луиза Игнатьева