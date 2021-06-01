Туристов в Татарстане планируют удивлять глэмпингом, фестивалями и средневековыми турнирами

Фото: Илья Репин

Маршруты местные, кешбэк гарантирован

Госкомитет по туризму Татарстана этим летом ожидает гораздо большего числа туристов, которые посетят Казань и другие известные туристические локации республики. Глава комитета Сергей Иванов традиционно не стал делать прогнозы, но уточнил, что загрузка отелей Казани хорошая, а итоги работы подведут в конце года. По его словам, только за 10-дневные майские выходные в Казани отдохнули порядка 150 тысяч жителей других регионов страны. Больше всего туристов и экскурсантов в столицу республики, по данным Иванова, приезжает из Москвы и Санкт-Петербурга, далее в списке жители Нижнего Новгорода, Самары, Пензы и других городов и регионов ПФО.

Сергей Иванов традиционно не стал делать прогнозы, но уточнил, что загрузка отелей Казани хорошая. Фото: tatarstan.ru

Тех, кто решит провести отпуск или выходные в Татарстане, ждут довольно разнообразные туристические программы и виды отдыха. Как и прежде, будет действовать программа «1001 удовольствие за выходные в Республике Татарстан», в которой принимают участие 10 районов республики: Спасский, Чистопольский, Елабужский, Мамадышский, Сабинский, Камско-Устьинский, Рыбно-Слободский, Арский, Кукморский. Впервые к ним присоединился Алексеевский район. Одновременно за пару выходных районы республики могут принять у себя порядка 530 человек. Условия программы и стоимость тура остались неизменными — 2 200 рублей на одного человека, в стоимость входят экскурсия, питание и проживание.

В программе «1001 удовольствие за выходные в Республике Татарстан» принимают участие 10 районов республики, в том числе Чистопольский. Фото: Илья Репин

Глава Госкомитета призвал жителей республики путешествовать внутри нее и в соседние с ней регионы, отметив, что за такой вид отдыха можно получить кешбэк по специальной программе. Правда, при условии, что оплата будет проводиться картой «Мир», а путешествие займет не менее двух ночей (трех дней). Тогда турист может вернуть 20% затрат на путешествие, но не более 20 тысяч рублей. Возврат средств можно получить за проживание в отелях (при наличии у них звездности), в 30 санаториях Татарстана, за экскурсионные туры, круизы по Волге, отдых в детских лагерях. Также татарстанцам предоставляется возможность освоить маршрут Великого Волжского пути, который объединяет серию маршрутов по 14 субъектам Приволжского федерального округа



Также на территории республики будут работать шесть глэмпингов на 200 койко-мест, а до конца года откроются еще 14 объектов в экологически чистых природных локациях. Отдых на свежем воздухе рассчитан на любой размер кошелька: сутки на человека обойдутся от двух до 13 тысяч рублей — все зависит от статуса такой базы отдыха. Желающие смогут посетить виноградники, побывав на дегустации, покататься на лошадях, лодках, яхтах.

На территории республики будут работать шесть глэмпингов на 200 койко-мест, а до конца года откроются еще 14 объектов в экологически чистых природных локациях. Фото: e-kazan.ru

Главные исторические достопримечательности Татарстана ждут наплыва туристов

Сергей Иванов рассказал и то, что аэропорт Казани расширяет карту полетов: из столицы Татарстана местной авиакомпанией за довольно символическую цену, поскольку рейсы субсидированные, можно добраться в девять городов страны: Кемерово, Омск, Нижний Новгород, Ярославль, Махачкалу, Барнаул, Самару, Пермь и Петрозаводск. Стоимость билета — от 2 250 до 6 тысяч рублей. Появились и новые маршруты — в Мурманск и Архангельск. Открыты и международные рейсы — из Казани можно слетать в столицы Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, отправиться в ОАЭ, Египет или на Кипр.

Безусловно, большого наплыва гостей летом ждут главные исторические достопримечательности Татарстана: остров-град Свияжск, музей-заповедник «Болгар», Елабуга и Казанский кремль. Здесь в течение трех летних месяцев туристов ждут множество фестивалей и различных культурных программ. Например, 12 июня в Свияжске пройдет концерт духовной музыки, в июле на острове-граде будет работать театральная лаборатория «Свияжская артель». В Болгаре 5 июня отметят годовщину принятия ислама Волжской Булгарией, в июле здесь пройдет новый этнофестиваль «Ага-базар», а в августе зрителей ожидает легендарный фестиваль средневекового боя.

В августе зрителей ожидает легендарный фестиваль средневекового боя. Фото: Илья Репин

Елабуга ждет туристов на 14-ю по счету Спасскую ярмарку и Всероссийский фестиваль колокольного звона, которые запланированы на 6—8 августа. В музеях города все лето будут работать разнообразные выставки, экспонаты которых привезены из различных российских музеев, из Тамбова, Иваново и других. Всего же в Елабужском районе летом будут действовать 30 экскурсионных маршрутов.

В Казани есть всё?

Что касается Казани, то туристический комитет мэрии подготовил обширные программы отдыха на любой вкус: исторические экскурсии с профессиональными гидами, всевозможные фестивали — гастрономические, музыкальные, фестиваль красок, Сабантуй, прогулки по воде. Так, 19 июня Казань соберет на Всероссийский турнир любителей брейк-данса, а 3 июля откроется фестиваль джинсовой культуры, в рамках которого пройдут танцевальный флешмоб, выставка джинсов, состоится показ фильма «Асса» и творческая встреча с актером и участником группы «Кино» Сергеем Бугаевым.

Самым масштабным станет традиционный гастрофестиваль «Вкусная Казань». В конце июля любителей покататься на железном коне ждут на «Велоночь», маршрут и точную дату проведения организаторы пока определяют.

Самым масштабным станет традиционный гастрофестиваль «Вкусная Казань». Фото: Максим Платонов

Как отметила руководитель столичного Комитета по развитию туризма Дарья Санникова: «Мы все очень соскучились по мероприятиям, и, надеюсь, все, что задумано, реализуется — в Казани есть все для прекрасного отдыха».

Казанский Кремль, место притяжения всех туристов и гостей, приезжающих в столицу Татарстана, также не остался в стороне от новшеств. Посетителей ждут новые выставки, фестивали, на его территории будут работать более 600 аккредитованных экскурсоводов, а благодаря одному из маршрутов участники смогут посетить стены и башни кремля. Сейчас здесь готовятся к проведению фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани», принять в нем участие уже согласились 19 коллективов Минобороны РФ, Нацгвардии РФ и другие.

Как отметила Дарья Санникова, все очень соскучились по мероприятиям. Фото: tatarstan.ru

В завершение брифинга глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов добавил, что информацию обо всех экскурсиях, событиях, датах и месте проведения и многом другом можно получить в специально созданном для туристов telegram-боте @anyquestionrt_bot.

Ангелина Панченко